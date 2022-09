A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), anunciou que vai realizar a Festa da Cidade nos dias 16, 17,18 e 19 de setembro, em comemoração aos 131 anos de Emancipação Política de Guarapari.

Praia do Morro. De acordo com a prefeitura, o evento irá acontecer na Praia do Morro, próximo a igreja católica Sagrada Família. Entre os artistas confirmados, estão Vanessa da Mata, Overdriver Duo, Day e Lara, Pastor Lucas, Rogerinho do Cavaco e Padre Anderson Gomes.

Ainda segundo a prefeitura, a festa promete envolver pessoas de todas as idades, moradores e visitantes com atrações nacionais, show gospel, atração infantil clubelandia, pela primeira vez em Guarapari, com Patrulha Canina, e ainda missa festiva e ação cidadã.

Nesta ação serão oferecidos os serviços de saúde: vacinação contra Influenza , Poliomielite e Covid, vacinação Antirrábica para cães e gatos, adoção de animas, testes rápidos sífilis, hepatites B e C e HIV, preventivo, consulta médica, avaliação nutricional (auxílio Brasil), para pacientes menores de 7 anos, Saúde Mental (orientação), Odontologia(orientação), e da assistência social serão oferecidos: serviços de inclusão e atualização do Cadúnico, projeto documentação cidadania (2ª via de Certidão e 1ª via de CPF), atendimento para requerimento de BPC/Loas, acesso a benefícios eventuais, atendimento jurídico, e atendimentos diversos.

Programação completa. Confira a programação completa da Festa de 131 anos de Emancipação Política de Guarapari

Sexta (16), às 19h – Show gospel com o pastor Lucas

Sábado (17) – Ação Cidadã com diversos serviços de assistência e

saúde, das 08h às 16h.

Às 16h30 Atração Infantil Clubelândia, com a Patrulha Canina e muito mais

Às 21h Show nacional com Overdriver Duo.

Às 23h Show com o grande talento da MPB Vanessa da Mata

Domingo (18) – Às 20h Samba e Pagode com Rogerinho do Cavaco

Às 22h Show nacional Sertanejo, será vez da dupla Day e lara.

Dia 19, Dia do Aniversário da Cidade, às 18h Missa Festiva com PeNith da Paróquia Sagrada Família, em seguida apresentação do Coral da Semed “Sons do Coração” com regência de Inarley Carletti. Encerrando a programação especial da Festa da Cidade, Show com Padre Anderson Gomes.