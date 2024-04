Por Rogério Lima | Olá, Xarás! É um prazer estar de volta ao Portal 27. Sim, de volta e desta vez com uma nova proposta: a Coluna Social Media. Para aqueles que acompanham o Portal 27 desde os primórdios, já devem ter me visto por aqui, trazendo um toque de humor nas minhas colunas quase semanais.

Mas, se não me conhece, deixe-me apresentar-me novamente: Meu nome é Rogério Lima, e estou aqui para trazer um pouco do meu conhecimento e experiência de mais de 21 anos trabalhando com conteúdo para sites e blogs, marketing de conteúdo e redes sociais.

Túnel do Tempo

Em 2013, me apresentei (veja aqui), mas não contei que sou formado em Publicidade e Propaganda e em Processamento de Dados e nem que minha jornada teve início lá nos primórdios da internet, antes mesmo do falecido Orkut e quando os sites ainda engatinhavam em sua jornada online.

Mas contei que, em 2006, dei um passo à frente e criei o site de cobertura de eventos “Seu Oscar”, que se tornou um sucesso instantâneo na região. Desde então, venho trabalhando com diversas marcas e empresas, incluindo gigantes como Tim Celular, Detran-ES e UOL.

Tive o prazer de criar o primeiro site do humorisa Renato Albani (quando ele ainda atendia por Renato Batata) e dei aula para o influenciador Felipe Neto. Sim, ensinei técnicas de iluminação para ele gravar os primeiros vídeos que viralizaram, ainda com fundo preto, lá em 2010. Ele até relata isso em seu livro.

E nem contei que, em 2012, para profissionalizar os trabalhos, as publis (é, já fui o que chamam de influencer hoje) e para atender clientes, fundei a Seu Amigo Agência Digital, uma empresa que leva esse pioneirismo e novas frentes no sangue!

A volta dos que nunca foram

11 anos se passaram e aqui estou eu, de volta ao Portal 27, trazendo comigo toda essa bagagem e experiência para ajudar você e a sua empresa a se tornar Digital.

Por isso, ao longo dos próximos artigos e, todo Domingo, vamos explorar juntos o mundo das redes sociais, desvendando estratégias eficazes para alavancar sua presença online, trazendo dicas práticas para criar conteúdo envolvente e cativante e, também, insights valiosos sobre como construir e fortalecer sua rede de contatos no mundo digital.

E, é claro, tudo isso será apresentado com aquele toque de humor que já faz parte da minha essência.

Considerações finais

Dito isso, se você é um empreendedor, um profissional de marketing ou simplesmente alguém interessado em aprender mais sobre o mundo das redes sociais, este é o lugar certo para estar.

Estou muito animado para compartilhar meus conhecimentos, experiências e pontos de vista com cada leitor do Portal 27 e tenho certeza de que juntos vamos aprender, crescer e nos divertir muito ao longo do caminho.

Acompanhe a Coluna Social Media aqui no Portal 27, todos os Domingos às 21h. E, se você tiver alguma dúvida, sugestão de tema ou simplesmente quiser trocar uma ideia, não hesite em entrar em contato comigo.

Nos vemos no próximo artigo, onde iremos falar de Marketing Digital nas Eleições Municipais!