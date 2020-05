Conforme boletim epidemiológico da Prefeitura de Guarapari, foram confirmados 63 casos do novo coronavírus na cidade. 24 pacientes da enfermidade já foram curados e 5 seguem hospitalizados. Permanecem 03 óbitos pela doença em Guarapari.

Investigação. Há um número grande de casos “em investigação” em Guarapari, com 244 pessoas suspeitas de portarem a Covid-19. As informações foram atualizadas às 16h30 pela Prefeitura Municipal de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Bairros. Os bairros com o maior número de casos confirmados de coronavírus são Itapebuçu, Muquiçaba e Praia do Morro, com 7 casos cada. Em seguida vêm os bairros Recanto da Sereia, Sol Nascente e Village do Sol, com 4 casos cada.

Espírito Santo. Conforme informações do Governo do Estado, totalizam 4.242 casos confirmados da Covid-19 em todo o território capixaba. Destes, 165 faleceram em decorrência da doença. 1.502 já foram curados da enfermidade no Estado.