Da entrada de Kubitschek ao Terminal de Itaparica: Conheça a nova rota da linha 673

A mobilidade urbana no município de Guarapari recebeu um novo avanço com o anúncio da ampliação do Sistema Transcol. A linha 673, que atualmente faz o trajeto entre o Terminal de Itaparica e o bairro Muquiçaba, terá seu itinerário estendido até a Praça Vitória, localizada no bairro Ipiranga, logo na entrada do bairro Kubitschek.

A nova rota é baseada em estudos técnicos desenvolvidos pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e a previsão oficial é que o serviço comece a operar de forma expandida em aproximadamente dez dias.

Este anúncio marca a segunda expansão do Sistema Transcol em Guarapari apenas no ano de 2026. A primeira etapa ocorreu em março, quando o município passou a contar com duas linhas metropolitanas por meio da criação da linha 673 até Muquiçaba e do aumento da oferta de viagens da linha 672, estabelecendo um marco para a integração rodoviária entre Guarapari e os demais municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Benefício direto às comunidades

Com a implementação prática do novo trajeto, os coletivos farão o embarque e o desembarque de passageiros diretamente na Praça Vitória. A medida vai beneficiar moradores do bairro Ipiranga, do bairro Kubitschek e de áreas adjacentes, oferecendo mais acessibilidade, comodidade e facilidade de integração diária para quem utiliza o transporte público local.

O prefeito Rodrigo Borges apontou que a expansão reflete as conversas contínuas entre a administração municipal de Guarapari e o Governo do Estado com o objetivo de fortalecer o transporte na região.