Começa na próxima semana a terceira fase da Campanha de Vacinação Contra a Gripe Influenza, este ano, dividida em duas etapas. A vacina protege contra os três vírus que mais circularam no hemisfério sul no ano passado: Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2).

Entre os dias 11 e 17 de maio, acontece a vacinação da primeira etapa. Serão imunizadas crianças com idade de seis meses cinco anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias.Já durante a segunda etapa, que ocorre do dia 18 de maio a 5 de junho, para adultos de 55 a 59 anos e professores de escolas públicas e privadas. Os professores das escolas públicas deverão apresentar o crachá de identificação ou contra cheque.

As vacinas estarão disponíveis nas unidades mais próximas de sua residência, que possuem sala de vacinação, a partir das 8h.

Atualizações. O Dia de D de Vacinação, inicialmente marcado para o este sábado, dia 09, foi cancelado pelo Ministério da Saúde, visando evitar aglomerações. Com isto o Ministério da Saúde também decidiu atualizar as datas para imunização que, agora, acontecerá até o dia 05 de junho.