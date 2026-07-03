Inclusão social: Lei de Tyago Hoffmann cria marco para superdotação e altas habilidades no ES

O Espírito Santo passa a contar oficialmente com uma política pública voltada ao desenvolvimento e à inclusão de pessoas com altas habilidades e superdotação. A iniciativa, de autoria do deputado estadual Tyago Hoffmann, foi sancionada pelo governador Ricardo Ferraço, instituindo a Política Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento de Pessoas com Altas Habilidades ou Superdotação. O texto consolida um marco regulatório para a educação inclusiva e para a valorização do capital humano no estado.

A nova legislação fixa diretrizes com o objetivo de ampliar os processos de identificação, acompanhamento e o pleno desenvolvimento das potencialidades de crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com altas habilidades. A estrutura prevê a promoção de ações integradas que envolvem áreas estratégicas governamentais, como educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e inovação, visando assegurar oportunidades de inclusão e atendimento às necessidades específicas desse público.

Prioridade de Mandato e Diálogo

Para o autor da matéria, deputado Tyago Hoffmann, a temática se tornou uma das prioridades de seu mandato na Assembleia Legislativa (Ales). Segundo o parlamentar, o texto foi construído com base em um diálogo permanente com educadores, especialistas, entidades de defesa de direitos e famílias diretamente ligadas à pauta.

“Reconhecer e desenvolver talentos também é uma forma de promover inclusão e justiça social. Cada pessoa tem potencialidades únicas e o poder público precisa criar condições para que essas habilidades sejam identificadas, estimuladas e transformadas em oportunidades para toda a sociedade”, destacou Hoffmann.

A defesa de pautas associadas às especificidades humanas e à formulação de políticas inclusivas — que buscam assegurar acolhimento, respeito às diferenças e acesso a direitos — tem feito parte da trajetória pública do parlamentar, ganhando tração nos últimos anos como uma de suas bandeiras prioritárias no Legislativo.

Alinhamento e Impacto Social

A sanção efetuada pelo governador Ricardo Ferraço representa um passo adiante na estruturação de políticas públicas capazes de atender às demandas específicas da população capixaba, valorizando a diversidade. A iniciativa também dialoga com o legado administrativo do governador Renato Casagrande, marcado pela expansão das políticas de inclusão social e pelo fortalecimento do sistema educacional como mecanismo de transformação de realidades.

A partir da vigência da nova lei, o Espírito Santo estabelece uma base jurídica para ampliar o debate técnico sobre as altas habilidades, estimular a capacitação e formação de profissionais nas redes de ensino, fortalecer redes de apoio especializado e garantir que talentos, muitas vezes invisibilizados no cotidiano, possam florescer e contribuir para o desenvolvimento social, científico, cultural e econômico capixaba.