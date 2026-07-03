600 km de Norte a Sul: Atletas de 6 países cruzam as montanhas do ES a pé e de parapente

Entre os dias 14 e 25 de julho, o Espírito Santo será o cenário da quarta edição da “Transcapixaba H&F – A travessia do Espírito Santo”. O evento vai reunir 26 atletas de seis países diferentes, que enfrentarão o desafio de cruzar o estado de norte a sul, percorrendo cerca de 600 km em linha reta por montanhas e vales de 16 cidades capixabas, com 12 pontos de passagem obrigatórios.

A competição adota a modalidade Hike and Fly, um esporte de voo livre que combina a caminhada em trilhas de montanha com o voo de parapente. Nessa dinâmica, os competidores caminham carregando equipamentos leves e compactos até o ponto de decolagem na montanha. Vence quem completar todo o percurso no menor tempo, seguindo a ordem de chegada.

De acordo com Lucas Porto, idealizador da travessia ao lado de Micheli Sossai, a modalidade possibilita aos competidores explorar variadas paisagens naturais e pontos turísticos por terra e ar, funcionando como uma importante vitrine para divulgar os atrativos naturais do Espírito Santo.

A edição de 2026 será a mais abrangente da história do evento. A largada está marcada para o dia 14 de julho, às 9 horas, no distrito de Vila Pereira, localizado na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais. A rota passará por Ecoporanga, Barra de São Francisco, Águia Branca, Pancas, Baixo Guandu, Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante, Forno Grande, Burarama, Alegre e os Pontões de Mimoso do Sul. A linha de chegada será em Bom Jesus do Itabapoana, na divisa com o Rio de Janeiro.

Entre os participantes, a competição deste ano contará com oito atletas estrangeiros vindos da Argentina, Colômbia, Suíça, Estados Unidos e África do Sul (além dos atletas brasileiros que completam o total de 26 competidores). A rotina diária de deslocamento dos esportistas será das 6h às 19h, sendo que a prática do voo com o parapente só é permitida até o pôr do sol, por volta das 17h15.

O evento conta com a chancela da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (Liec). O patrocínio é assinado por Kubit Café, Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Sebrae-ES e Ozone. A quarta edição tem ainda o apoio das prefeituras de Baixo Guandu, Ecoporanga e Pancas, além da Federação Capixaba de Voo Livre (FCVL), Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL), Associação de Voo Livre XC Noroeste, Naviter, Ibex, Peak & Co, Skysight, SafeTec e Noma Pulse.