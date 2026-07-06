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Segurança Pública do ES recebe aporte de R$ 14 milhões para tecnologia de investigação

O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio do Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp), destinou mais de R$ 14 milhões para a aquisição de recursos tecnológicos no primeiro semestre de 2026. O montante visa robustecer as investigações e os serviços de inteligência das forças de segurança capixabas.

Os investimentos foram distribuídos entre três órgãos principais:

  • Polícia Civil do Espírito Santo (PCES): R$ 6.889.916,69

  • Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES): R$ 4.000.000,00

  • Subsecretaria de Inteligência da Sesp (SEI/Sesp): R$ 3.300.000,00

Aplicação dos Recursos e Impacto nas Investigações

Os valores foram aplicados em tecnologias de extração e análise de dados. Essas ferramentas vão contribuir para a produção e análise de evidências, garantindo maior agilidade às investigações e fortalecendo o combate ao crime organizado por parte das equipes especializadas.

A iniciativa também atua na identificação de informações relevantes, no apoio à tomada de decisões e no aumento da integração entre as instituições, gerando maior eficiência e rapidez nas ações do Estado.

As aquisições integram o Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Desde 2019, o programa promove uma mudança de paradigmas no Espírito Santo por meio de aportes contínuos em tecnologia e inteligência, elevando a capacidade de resposta e a elucidação de crimes.

“Este investimento integra as ações de modernização da segurança pública capixaba, preconizadas pelo Programa Estado Presente, e contribui para aprimorar a produção de conhecimento, a análise de informações e o desenvolvimento de ações estratégicas de prevenção e enfrentamento à criminalidade”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Geral

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