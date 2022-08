Durante a pandemia da covid-19, a adolescente Luiza Brasileiro, de 14 anos, desenvolveu uma séria depressão. A gata adotada por Luiza e a mãe, Renata Brasileiro, 40, ganhou o nome de ‘pudim’, e foi um dos principais elementos para que a estudante superasse a doença.

Pudim. A mãe lembra que as crises da filha eram desesperadoras, e o ‘pudim’ foi capaz de ajudar Luiza na socialização novamente. “A gatinha ‘Pudim’ de fato ajudou muito no tratamento da doença de minha filha. Ela superou a depressão com a ajuda da gatinha também. Ela passou a ter vontade de sair porque teria que levar a gatinha para passear na rua. E com isso voltamos a viver melhor”, conta Renata.

Depressão. As crises da adolescente foram classificadas como depressão. “Minha filha estava em crise, em choro profundo, e dizia que queria morrer a todo momento. Logo após as primeiras sessões, a terapeuta me chamou para conversar e disse que seria interessante adotar um pet para ela se socializar. Estávamos em época de pandemia e a Luiza ficava muito reclusa devido ao momento, o que ajudou a desenvolver a depressão. Hoje a Luiza tem uma vida estável e social. Foi primordial todo o acompanhamento médico, e adoção da gatinha ajudou muito no tratamento”, lembra a mãe.

Depois do ‘pudim, mãe e filha já adotaram o ‘zeus’, o cachorro sem raça definida, para ser mais uma companhia nos passeios em família pelas ruas do bairro onde moram, em Vila Velha. Nos passeios com os animais, mãe e filha observaram a grande quantidade de animais em situação de rua com machucados, com feridas abertas.

Ajuda e apoio. Sem conseguir ver a cena como algo comum, Renata passou a entrar em contato com várias Ongs, abrigos, lar temporário e nenhum deles tinha vagas, todos estavam lotados ou sem recursos.

Rede de apoios. Com ajuda da filha, Renata separou um quarto da casa para fazer de enfermaria e as duas criaram uma página nas redes sociais, @amorporpets.es para mostrar os cuidados com os animais, e pedir ajuda com ração, areia, tapete higiênico, veterinário, exames, remédios, castração, produtos de limpeza, entre outros. Já passaram 25 animais pelo lar temporário @amorporpets.es e depois são encaminhados para adoção.