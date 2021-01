A operação foi realizada pelos policiais militares do 10º Batalhão, com o apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc), e resultou em uma apreensão histórica de 775 pedras de crack, 332 pinos de cocaína e 147 buchas de maconha.

A ação ocorreu na noite desta quinta-feira (28), no bairro Santa Mônica, em Guarapari e, além da apreensão das drogas, também teve dois suspeitos detidos. Segundo a polícia, os homens estavam em uma moto e tinham acabado de receber o carregamento de entorpecentes, quando foram avistados por uma equipe que patrulhava a região.

A equipe emitiu uma ordem de parada que, no início, foi respeitada com os dois suspeitos parando a moto, porém, após parar, o piloto do veículo saltou e correu dos agentes, que solicitaram reforço e conseguiram detê-lo.

Durante a busca, foram encontradas com os suspeitos 40 pedras de crack e 8 buchas de maconha, porém, com o apoio do cão Eldis, da Cioc, os militares encontraram em um terreno baldio próximo mais 138 buchas de maconha, 332 pinos de cocaína e 695 pedras de crack.

Os dois indivíduos foram encaminhados para a Delegacia Regional do município juntamente com o material apreendido.