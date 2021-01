O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), pago anualmente pelos moradores da cidade, poderá ser pago com descontos de 20% em 2021. Para aproveitar o valor reduzido, basta que o morador pague o imposto em cota única até o dia 31 de janeiro.

Caso não consiga pagar até o dia 31 de janeiro, o morador da cidade poderá pagar até o dia 28 de fevereiro e aproveitar um novo desconto, porém menor do que o válido até o fim de janeiro, no valor de 10%.

O que é o IPTU

O Imposto Predial e Territorial Urbano é um tributo de âmbito municipal e é arrecadado para cumprir com as medidas fiscais da cidade, utilizado para cobrir os custos de infraestrutura e saneamento. O pagamento do imposto fica sob responsabilidade do dono do imóvel, e tem valores diferentes dependendo da área construída em um terreno.

Quem é isento do pagamento

São considerados isentos de pagar o imposto os beneficiários e pensionistas do INSS de baixa renda, organizações de fomento ao esporte, imóveis particulares cedidos ao poder público e instituições de caráter social.

Ainda podem ter descontos no valor final imóveis que sediam projetos culturais, imóveis destinados a salas de cinema e contribuintes que recuperem e conservem imóveis tombados.