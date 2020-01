No balanço das ações de combate ao furto de energia, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, executou mais de 125 mil fiscalizações em campo no ano de 2019, nos 70 munícipios capixabas que atende. As inspeções em campo são realizadas por equipes técnicas com treinamento e equipamentos específicos para identificar manipulações nos medidores ou qualquer anormalidade na rede.

Do total de fiscalizações, 57 mil vistorias detectaram e removeram ligações clandestinas ligadas diretamente à rede da distribuidora, sem qualquer medição. Em outros 69 mil casos, foram inspecionadas unidades consumidoras com suspeitas de irregularidades, tais como manipulações ou desvios no medidor.

O montante de energia recuperado foi 6,2% superior ao recuperado no ano de 2018. O volume de energia recuperada, cerca de 150 GWh, é equivalente ao consumo do município de Guarapari por cerca de um ano.

A detecção de potenciais alvos de irregularidade é realizada por meio da análise, em boa parte feita computacionalmente por meio de algoritmos, métodos e ferramentas estatísticas, dos diversos padrões de consumo dos clientes.

CRIME. Previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, o furto de energia é crime: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa”. E, conforme a regra da Resolução Aneel, é realizada a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.

A ação ilegal pode provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população, que sofre com a interrupção ou oscilação do fornecimento para sua residência e nas vias públicas. As ligações irregulares trazem ainda o risco de acidentes mais sérios, como a morte do infrator ou de terceiros, pois os cabos da rede elétrica sempre estão energizados.

Com intuito de coibir cada vez mais o furto de energia, a EDP pede que a população contribua denunciando as ligações irregulares. Para tanto, disponibiliza os canais de atendimento aos consumidores: pelo site www.edponline.com.br, aplicativo EDP Online, Agências de Atendimento presencial e a Central de Atendimento ao Cliente, no 0800 721 0707, que funcionam 24 horas e com ligação gratuita. O sigilo é total, e a inspeção realizada com a máxima urgência.