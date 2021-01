O Exame Nacional do Ensino Médio está se aproximando, mesmo com o movimento Adia Enem, apoiado por muitas personalidades influentes, até o momento a prova continua marcada para os dias 17 e 24 de janeiro, e, para se preparar bem, a Faculdade Doctum está oferecendo suporte para os estudantes através de aulões online e gratuitos.

Será oferecido aos estudantes aulas de redação, com a professora Carol Mendonça, que ministra aulas há 10 anos e grava diversos vídeos educativos para o Youtube, e aulas de química com o professor Sílvio Predis, que é graduado na matéria pela UFRJ e tem o canal “Química Nota 10!” no Youtube, conhecido por ensinar esta área das exatas de forma leve e descontraída.

As aulas serão nos dias 13 e 14 de janeiro, às 19 horas e a recomendação é que, mesmo que já tenha estudado as matérias, seja feita uma última revisão nestes aulões ao vivo, onde os professores poderão tirar todas as dúvidas dos estudantes.

Para participar basta clicar aqui, você será redirecionado para o site da Faculdade Doctum onde poderá se cadastrar para assistir as aulas, lembrando que elas são totalmente gratuitas e tem número de vagas limitadas.