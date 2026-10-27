Com passaportes cancelados pelo STF, Flávio Bolsonaro não é localizado nesta terça-feira (27)

A Polícia Federal (PF) iniciou um procedimento de rastreamento nas faixas de fronteira do Brasil para investigar a veracidade de informações sobre uma suposta fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do país. A apuração ocorre nesta terça-feira (27 de outubro de 2026), um dia após o parlamentar ser intimado pela PF para efetuar a entrega de seus passaportes por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

A suspeita teve origem em uma publicação do site argentino Infobae, segundo a qual o candidato derrotado na eleição presidencial teria cruzado a fronteira brasileira utilizando seu documento nacional de identidade. O objetivo seria embarcar em um voo privado na cidade de Puerto Iguazú, na Argentina, com destino aos Estados Unidos.

De acordo com informações da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o senador não foi localizado pelas autoridades nesta terça-feira e não realizou aparições públicas até o momento.

Monitoramento de Aeronave e Posição da Argentina

A apuração sobre a rota citada pelo portal Infobae indicava que a viagem seria efetuada em uma aeronave modelo Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, operada pela empresa Baires Fly. Registros apontam que o avião decolou de Buenos Aires às 22h14 da última segunda-feira (26) e pousou em Puerto Iguazú às 23h45, deixando de emitir sinais de radar em seguida.

Apesar dos rumores, a Direção Nacional de Migrações da Argentina emitiu nota oficial informando que não há qualquer registro de entrada de Flávio Bolsonaro no país vizinho. Autoridades locais realizaram inspeções na aeronave e na tripulação no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e em Puerto Iguazú.

“A Direção Nacional de Migrações não registra a entrada de Flavio Bolsonaro na República Argentina. Diante da repercussão na mídia sobre a presença de um avião particular no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, as autoridades realizaram os procedimentos de fiscalização da aeronave e da tripulação. Constatou-se que a documentação da empresa está regular e não foi apresentado nenhum plano de voo que inclua a família Bolsonaro”, comunicou o órgão argentino.

Em caráter reservado, um funcionário do governo do presidente Javier Milei declarou que a aeronave partiu de Buenos Aires apenas com os tripulantes, sem passageiros a bordo, e permanece estacionada no aeroporto de Puerto Iguazú sem apresentação de plano de voo ou lista de passageiros. No Brasil, aliados políticos de Flávio Bolsonaro negaram categoricamente na manhã desta terça-feira que o senador tenha deixado o território nacional.

Restrições Judiciais e Decisão do STF

O monitoramento da PF decorre do cumprimento de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. O magistrado determinou o cancelamento de todos os passaportes válidos emitidos em nome de Flávio Bolsonaro, proibiu-o de deixar o país e vedou a comunicação entre o senador e o advogado Willer Tomaz, investigado em inquérito por suspeita de lavagem de dinheiro.

Em vídeo publicado na segunda-feira (26), antes de interromper aparições públicas, Flávio Bolsonaro negou qualquer intenção de sair do Brasil. Na gravação, o parlamentar alegou que a decisão de Moraes teria sido motivada por declarações de seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL), que havia sugerido em entrevista que o senador deixasse o país caso perdesse a disputa presidencial.