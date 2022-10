O total das contratações de crédito rural pelos produtores, na atual safra, já superou os R$ 57,6 milhões, de julho a setembro deste ano. O valor representa aumento de 214%, em relação ao mesmo período da safra passada (R$ 18,3 milhões). Há recursos disponíveis em toda a rede de agências Banestes para custeio e investimento agropecuário.

O mês de outubro deve fechar com bons resultados, tendo em vista que na primeira semana o volume de liberações já ultrapassou R$ 100 milhões. A estimativa do Banco é emprestar R$ 250 milhões para o setor na atual safra 2022/2023. Os recursos são destinados para produtores e cooperativas rurais fortalecerem as atividades agrícolas e de pecuária já consolidadas, além de incentivar novas culturas e criações.

O crédito está disponível para financiar a compra de insumos, tratos de cultivo e demais custos para a manutenção da atividade agrícola ou pecuária, bem como aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. Também é possível usá-lo para aquisição de animais, renovação e implantação de lavouras, construção e reformas, eletrificação, inclusive, a implantação de sistemas para geração e distribuição de energia produzida a partir de fontes renováveis, equipamento e demais itens relacionados a sistemas de conectividade no campo, entre outros.

Para as linhas de custeio, as taxas partem de 5% ao ano. As linhas de investimento têm possibilidade de parcelamento em até oito anos, a depender da cultura explorada. “O montante de R$ 250 milhões reflete uma meta, um objetivo, e não um limite. Ou seja, podemos ultrapassar a estimativa de disponibilização do início da safra”, destacou o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

Para solicitar recursos, o agricultor deverá entrar em contato com a agência Banestes de sua região. Todas as informações serão fornecidas no momento do atendimento, que pode ser feito também por meio de agendamento via Aplicativo Banestes, na opção “Fale com o seu Gerente”, disponível no menu, escolhendo o serviço “Crédito Rural”.

O setor cafeeiro é responsável por 43% do Produto Interno bruto (PIB) agrícola do Espírito Santo. O Estado é o segundo maior produtor de café do Brasil, sendo o principal produtor de café do tipo Conilon. Para essa atividade, o Banestes oferece linhas para custeio e investimento e capital de giro para indústrias de café solúvel e de torrefação de café e para cooperativas de produção.

Saiba mais

Confira as linhas de Crédito Rural Banestes, com condições vigentes até 30/06/2023.

· Custeio agrícola e pecuário – Pronaf – Pequeno produtor

Taxas: 5,00% a.a. a 6,00% a.a., de acordo com a cultura de plantio.

Prazo: Até 24 meses.

· Custeio agrícola e pecuário – Pronamp – Médio Produtor

Taxas: 8,00% a.a.

Prazo: Até 24 meses.

· Custeio agrícola e pecuário – Demais produtores

Taxas: 12,00% a.a.

Prazo: Até 24 meses.

· Custeio Agrícola para a cultura de café – Funcafé

Taxas: 11,00% a.a.

Prazo: Até 14 meses.

· Custeio Agrícola / Pecuário – LCA

Taxas: A partir de 14,00% a.a.

Prazo: Até 3 anos, conforme projeto técnico a ser apresentado.

· Investimento Agrícola / Pecuário – LCA

Taxas: A partir de 12,00% a.a.

Prazo: Até 8 anos, conforme projeto técnico a ser apresentado.