A busca por mais segurança continua em Guarapari. Policiais Militares do 10º Batalhão em Guarapari realizaram a apreensão de entorpecentes na última quarta-feira (26). Durante a tarde, por volta das 13h, militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita no bairro Ipiranga escondendo uma sacola no mato.

208 pinos. Ao se aproximar constataram que se tratava de uma carga com 208 pinos de cocaína e 1 bucha de maconha. O suspeito foi detido.

Outras apreensões. Ainda durante a tarde, por volta das 16h, drogas foram apreendidas no bairro Village do Sol. Ao todo foram apreendidos 16 pinos de cocaína, 6 pedaços de maconha, 13 Pedras de crack e R$115,00 reais em dinheiro. Dois suspeitos foram detidos. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos.