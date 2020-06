Mais 100 respiradores chegaram ao Espírito Santo, nesta quarta-feira (03), para auxiliar no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). Os equipamentos, vindos da Itália, serão destinados às unidades hospitalares referenciadas ao tratamento da Covid-19 de acordo com as suas necessidades.

Segundo o subsecretário de Estado de Administração e Financiamento de Atenção à Saúde, Rafael Grossi, o Estado contou com o apoio de empresas e entidades para que os respiradores pudessem ser comprados diretamente com o fabricante e a carga liberada com mais agilidade para o Espírito Santo.

A aquisição faz parte do total de 350 respiradores da empresa Siare Engineering International Group, que tem sede em Bologna, na Itália, e estão sendo entregues parceladamente. A primeira entrega, com 60 equipamentos, aconteceu no último dia 25; a terceira entrega, com 90 respiradores, está prevista para final de junho; e os 100 restantes devem chegar ao Estado no final de julho.

O valor do investimento foi de aproximadamente R$ 24 milhões, com valor unitário de €11.750,00 euros cada.

No último domingo (31), o Estado recebeu seis novos respiradores, do total de 30, que foram adquiridos pela empresa nacional Novitech Comercio e Serviços LTDA. Os equipamentos foram destinados ao Hospital Estadual de Vila Velha e o valor do investimento é de R$ 70.000,00 a unidade, como divulgado no Diário Oficial do Estado, em ratificação de aquisição.