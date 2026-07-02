Passo decisivo: Governo do ES e União assinam acordo para resgatar o histórico Trem das Montanhas

Na última terça-feira (30), o Ministério dos Transportes e o Governo do Espírito Santo assinaram um acordo de cessão de trechos da antiga Ferrovia Leopoldina. O principal objetivo da medida é viabilizar a retomada do projeto do Trem das Montanhas, além de ampliar e fortalecer iniciativas voltadas ao turismo, à cultura, à preservação patrimonial e ao desenvolvimento regional ao longo do histórico corredor ferroviário capixaba.

A formalização do ato ocorreu por meio de uma videoconferência promovida pelo Ministério dos Transportes. A reunião contou com a participação do governador Ricardo Ferraço, do prefeito de Viana, Wanderson Bueno, dos deputados federais Gilson Daniel e Evair de Melo, do senador Fabiano Contarato, entre outras autoridades. Na ocasião, o prefeito Wanderson Bueno destacou a relevância da Ferrovia Leopoldina na história do Estado e seu potencial para conectar cidades, atrair investimentos e gerar oportunidades, ressaltando as ações já em andamento em Viana para a revitalização de sua estação.

Inaugurada originalmente em 12 de julho de 1895, a Estação Ferroviária de Viana foi a primeira estrutura construída no trecho que ligava Vitória a Cachoeiro de Itapemirim, integrando posteriormente a rede da Ferrovia Leopoldina. Durante décadas, o local consolidou-se como referência no transporte de passageiros e mercadorias, impulsionando a economia regional e ligando a Capital ao interior.

Como parte dos planos de valorização do patrimônio, o espaço prepara-se para uma nova fase. A inauguração das obras de revitalização da histórica estação ferroviária está agendada para o próximo dia 24 de julho, integrando a programação oficial comemorativa dos 164 anos de emancipação política do município de Viana. Após a restauração, o imóvel passará a abrigar o “Viana Restaurante”, um empreendimento projetado para unir gastronomia, cultura e turismo no emblemático cenário local.