Se o desejo da sobrancelha perfeita virou um sonho de consumo, a micropigmentação pode ser o recurso perfeito para deixa-las preenchidas e definidas. Mayco Miguel Vicente, que atende no Instituto de Beleza Malagutti, conta que a técnica se trata de um procedimento estético. A micropigmentação capaz de fazer maravilhas pela aparência tanto de mulheres, quanto de homens.

“Grande parte dos clientes busca fazer preenchimento de falhas, deixar sobrancelhas mais arqueadas. Preencher, corrigir as falhas e levantar o olhar. A expressão fica mais viva, o olhar mais aberto e é possível levantar a autoestima através das técnicas de Micropigmentação. Existem muitos homens que têm falhas grandes na sobrancelha e querem ficar com olhar mais marcante também”, explica o especialista Mayco Vicente.

Os pigmentos utilizados se aproximam ao tom do cabelo e pele de cada pessoa, para harmonia da face. Mayco explica que, antes de fazer uma micropigmentação, é necessário avaliar a arquitetura facial. “Se faz necessário tirar o desenho da sobrancelha através das medidas faciais. Isso pode variar muito, de acordo com o formato do rosto”, complementa.

O especialista disse que que se trata de uma técnica indolor e pode levar em torno de uma hora e meia para a finalização. “Trabalho com um creme anestésico manipulado, com objetivo de oferecer comodidade ao cliente, além de trabalhar também com materiais descartáveis dentro das normas de higienização exigida”, garante.

Após fazer a micropigmentação, os clientes devem ter cuidados especiais com a cicatrização. “O principal cuidado é passar a pomada cicatrizante três vezes ao dia durante dez dias. Esse cuidado garante um excelente processo de cicatrização. Na alimentação, deve-se evitar coisas gordurosas, carne de porco e processados, para acelerar a recuperação do procedimento”.

Algumas pessoas precisam de retoque após 30 dias, mas “varia muito de pele para pele”, afirmou o profissional. “Como o procedimento é dentro da pele, dura de 8 meses a um ano”, acrescentou Mayco. A micropigmentacao é contraindicada para pessoas com diabetes, pressão arterial alta. Também não podem fazer o procedimento mulheres grávidas ou amamentando.

SERVIÇO:

Para agendamentos ou esclarecimentos sobre a técnica

Mayco Miguel Vicente

(27) 99706-6912 – Instituto de Beleza Malagutti

Instagram: @vicente.stetic