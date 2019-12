O amor está no ar! O pré-Réveillon do Multiplace Mais será para os apaixonados de plantão ao levar ao palco do complexo de entretenimento mais badalado de Guarapari clássicos românticos da dupla goiana Bruno e Marrone e do Raça Negra, um dos grupos pioneiros do desenvolvimento da vertente romântica do samba e pagode. O evento acontece no dia 30 de dezembro, a partir das 21 horas.

Antes de entrarem em estúdio para gravar o primeiro trabalho, em 1994, que contou com a primeira versão do hit “Dormi na Praça”, a dupla Bruno e Marrone cantou durante dez anos em bares. Por isso, para comemorar seus 25 anos do lançamento do disco de estreia, nada melhor que mesclar dois lugares que tanto marcaram sua trajetória no disco “Bruno & Marrone Studio Bar” (Universal Music). Gravado em Uberlândia, Minas Gerais, o projeto ao vivo conta com canções inéditas e releituras de clássicos da música sertaneja, como “Por Um Minuto”, “Boate Azul” e “Surto de Amor”, regravada ao lado de Jorge e Mateus.

No ano em que comemoram a sua entrada na indústria fonográfica, a dupla também realizou o sonho de lançar seu primeiro DVD em espanhol, “La Película de Una Vida” (Universal Music). O projeto audiovisual, que contou com as participações de Edith Márquez e Lucero, grandes nomes da música mexicana, traz capítulos de uma história de amor. Gravado em dezembro de 2017 em Uberlândia e com cenas externas em São Paulo, o repertório conta com cinco canções inéditas e oito regravações da dupla, a exemplo de “Dormi na Praça”, que virou “Dormi en La Plaza” e ganhou uma versão bem ao estilo latino atual. Outro sucesso interpretado em espanhol é “Fruto Especial”. Nesses 33 anos de história, a dupla tem 21 CDs e 8 DVDs gravados.

O fenômeno Raça Negra, formado há 36 anos em São Paulo e responsável pela popularização do samba e pagode nos meios de comunicação, também chega com repertório formado por hits que sobrevivem ao tempo e conquistam os jovens, como “Preciso Desse Amor”, “É Amor Demais”, “Cigana”, “Doce Paixão”, “Deus Me Livre”, “Estou Mal”, “Preciso dar um Tempo” e “Cheia de Manias”. O último ganhou nova versão em maio deste ano para integrar a trilha sonora da novela “A Dona do Pedaço” (Rede Globo). Outra novidade é a bem-humorada “Nego Lindo”, do EP “Deezer Sessions Raça Negra”.

Comandado por Luiz Carlos, o grupo paulista tem 12 vinis, 28 CDs e 5 DVDs lançados e mais de 36 milhões de discos vendidos. O último trabalho foi “Raça Negra & Amigos ll” (2018), quinto registro ao vivo da carreira. O projeto contou com Leonardo, Thiaguinho, Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Xand Avião, Wesley Safadão, Bruno e Marrone, Eduardo Costa e Léo Magalhães e a ideia foi homenagear cada participante colocando na voz do Raça Negra os sucessos dos convidados e vice e versa.

SERVIÇO:

BRUNO E MARRONE E RAÇA NEGRA

The Best Summer Of Your Life

Data: 30 de dezembro, segunda-feira, às 21 horas

Local: Multiplace Mais (R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari, Espírito Santo)

Ingressos* (meia): Front Stage 4º lote a R$ 100 e Camarote 2 3º lote a R$ 160. Mesas para 4 pessoas (2º lote/único): Bronze a R$ 900, Prata a R$ 1.500 e Ouro a R$ 2.000

Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou fralda infantil ou geriátrica

Pontos de venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story (Guarapari) e site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/239

Classificação etária: Para o evento, 16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. Para o Club Maritmo, 18 anos

*Observação: valores sujeitos à taxa de conveniência. Valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio