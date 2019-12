Eles vieram e venceram. Assim pode ser definido o caminho que levou ao nascimento de uma das barbearias que tem conquistado os clientes em Guarapari. Com apenas dois anos de vida, a V3 Barbearia, reúne o que há de melhor no conceito de barbearias no Espirito Santo.

De acordo com Felipe Santos Correia, um dos proprietários da V3. “Nossa proposta é reunir bons profissionais e um ótimo atendimento, oferecendo todos os serviços como barba, cabelo, selagem, sobrancelha, alisamento, pintura, luzes, ou seja, todos os serviços de beleza do mundo masculino e também começamos e investir na beleza feminina”, explica.

A V3 fica na Praia do Morro e possui dois andares e é totalmente climatizada. O horário de atendimento é de 9h até as 20h, de segunda a sábado. Segundo Felipe, a V3 está sempre acompanhando as novas tendências do mercado. “Nosso diferencial é a nossa equipe de profissionais que trabalham aqui, que vem de uma longa caminhada com boa experiência no mercado. Graças a Deus, temos recebido ótimo retorno dos nossos clientes”, diz.

“Vim, vi, venci”. Mark Santos Lima, outro dos sócios da V3, diz que o sucesso junto aos clientes é fruto de muito trabalho. Esse é inclusive, um dos motivos do nome V3, que vem de Veni, Vidi, Vici, ou seja, como “Vim, vi, venci”, que seria uma frase dita pelo general romano Júlio César.

“A gente usa isso como uma motivação diária para nós, pelo fato de termos saído de grandes barbearias e ter conseguido montar a nossa e reunir grandes profissionais da cidade”, explica Mark.

Empreender. Eles começaram com apenas dois profissionais e agora são 6 realizando o atendimento. Ainda segundo ele. “deixar de ser empregados e virarmos empreendedores é algo novo, mas a gente não deixou de arriscar e ter ousadia, que é o mais importante. Podem vir nos visitar que as tendências do momento estão aqui na V3”, finalizou.

Contato. Se você procura um espaço diferenciado para cuidar do seu visual, com atendimento personalizado, conforto e profissionais especializados procure a V3 barbearia. Ela fica localizada na galeria do Ed. Condomínio Praia Da Maruja, Nº 1015, na avenida Beira Mar, na Praia do Morro. (27) 3030.3873 – Curta também as redes sociais: https://www.facebook.com/v3barbearia/

https://www.instagram.com/v3barbearia/