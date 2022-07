Um projeto que teve a participação direta do ex-secretário Tyago Hoffman, nascido e criado em Guarapari, vai finalmente sair do papel. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), que Tyago comandava, vai dar início à revitalização do antigo Radium Hotel, em Guarapari, para instalar no local o Centro de Inovação para o Turismo.

Restauro. Na última sexta-feira (1º), foi assinado o contrato para a elaboração dos Projetos de Restauro e Reabilitação do Antigo Radium Hotel e o entorno. A iniciativa é uma parceria do Governo do Estado com o ES em Ação e conta com o patrocínio da Samarco Mineração.

Centro de Inovação para o Turismo. A implantação do Centro de Inovação para o Turismo no antigo Radium Hotel tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento e a implementação de ações articuladas, voltadas à promoção do turismo sustentável na região, com olhar para o futuro, além de reconhecer os valores culturais, ambientais e os ativos materiais e imateriais locais.

Governador. O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha, que substituiu Tyago Hoffmanque disputa uma vaga de deputado estadual, destacou que a revitalização do Radium Hotel é um desejo antigo do governador do Estado, Renato Casagrande, que defende a inovação como estímulo ao desenvolvimento. “Ao autorizar este investimento, o governador dá uma demonstração de sensibilidade em relação ao local que é tão importante para a região e para o Estado”, frisou.

Parceiros. Pessanha ressaltou ainda que, com o apoio de parceiros como o ES em Ação e a Samarco, será possível avançar na contratação da elaboração dos Projetos de Restauro e Reabilitação do espaço. “É mais uma boa notícia para os capixabas. Uma iniciativa que sinaliza o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento, a inovação e a preservação da cultura”, acrescentou.

“O ES em Ação fica muito honrado em fazer parte desta solução para o hotel Radium, um patrimônio do turismo do Espírito Santo. O hotel marcou época e com a restauração vai se tornar uma referência em Guarapari. Promover o desenvolvimento econômico e articular a conexão entre a sociedade, empresas e o poder público está nas diretrizes do movimento empresarial para tornar o Espírito Santo um estado à frente, além de poder contribuir neste projeto, que é muito importante para nós”, frisou o diretor-presidente do ES em Ação, Fabio Brasileiro.

Samarco. O diretor de Planejamento e Operações da Samarco Mineração, Sérgio Mileipe, salientou que, ao cuidar desse aspecto, a empresa está não apenas trabalhando para elevar o fluxo turístico, mas ampliando a qualidade de vida das pessoas que residem no município. “É uma contribuição da Samarco, que vai trazer ganhos para a região. A iniciativa vai ao encontro do nosso propósito de fazer uma mineração diferente”. completou.

Atividades. No Centro de Inovação para o Turismo serão realizadas atividades voltadas ao empreendedorismo, com o intuito de apoiar iniciativas para as novas vocações regionais, conectando poder público, academia e iniciativa privada. O espaço vai contar com auditório, sala do empreendedor, biblioteca, museu sensorial, salas para incubadoras, salas de professores, salas para formação, espaço de co-working e laboratórios de informática.

Os projetos de restauro e reabilitação do antigo Radium Hotel serão iniciados a partir do dia 04 de julho de 2022, com previsão de conclusão em 31 de dezembro de 2022. As obras serão executadas pelo Governo do Espírito Santo.

Confira a live da assinatura do contrato aqui: https://fb.watch/e1s-6I6Ouh/