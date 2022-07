Uma guarnição da Guarda Municipal, por meio de denúncia, encontrou quatro pessoas que haviam furtado fios de cobre de uma telefônica, na manhã desta sexta-feira (1), no bairro Itapuã. Um técnico da empresa foi ao local e identificou o material. Os quatro indivíduos, duas mulheres e dois homens, foram conduzidos à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e entregues às autoridades policiais.

A denúncia foi feita por uma cidadã que, ao ver a viatura fazendo rondas no bairro Itapuã, alertou sobre um grupo de andarilhos que estava carregando fios. Neste momento, os guardas iniciaram buscas e encontraram os suspeitos na Rua Sinval Moraes. Os mais de 20 metros de cabeamento foram furtados na Avenida Francelina Setubal, de uma estação de telefonia da Oi.

A Guarda Municipal tem intensificado ações contra este tipo de crime. Além do patrulhamento em locais com histórico de furtos, realiza a Operação Hefesto, que só em 2022 já chegou a seis edições – a Hefesto consiste em fiscalização de ferros-velhos, com o objetivo de coibir a receptação deste material.