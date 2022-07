A prefeitura de Guarapari liberou a programação oficial do seu festival de Inverno. O Esquina da Cultura, vai contar neste ano com mais de dez atrações nacionais. O festival está confirmado para os dois últimos fins de semana de julho e irá contar também com artistas locais.

O evento está confirmado para os dias 22, 23, 29 e 30 de julho, na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro. Além de música, o evento também conta com gastronomia nos food trucks e bikes distribuídos na avenida, apresentações de grupos de dança, teatro e atrações circenses, enriquecendo as 4 noites do evento.

Confira a programação oficial das apresentações:

Sexta (22) – Oswaldo Montenegro, The Fevers, Leo Gandelman, Alexandre Borges Quinteto, Ciça Chadô e Banda

Sábado (23) – Daniel Boaventura, Leoni, Clube Big Beatles, Overdriver Duo e Tropical Brothers

Sexta (29) – Família Lima, Banda Gandaya, Du Jorge, Ananda Torres

Sábado (30) – Ana Cañas, Zizi Possi, Raffa Torres, Mirano Schuler