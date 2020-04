Foi confirmada a primeira morte por coronavírus no Espírito Santo. Trata-se de um homem de 57 anos. Ele estava internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. A informação foi comunicada na manhã desta quinta-feira (2) pelo governador Renato Casagrande.

A primeira morte no ES, é um homem, que estava internado no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, desde o dia 24. A vítima tinha 57 anos, era morador da Serra. A diretora técnica do hospital, Juliana Tavares, esclareceu que o paciente procurou o pronto socorro do hospital com síndrome gripal, foi entubado, submetido aos exames do coronavírus, que atestou positivo desde o dia 26.

O paciente permaneceu na UTI e em isolamento durante toda a internação. A morte do paciente foi na noite de ontem, às 22h45. A família está recebendo todos os cuidados desde o início, segundo as autoridades. A contaminação foi de forma comunitária, e foi contraída durante algum tipo de atividade em grupo.

Outras quatro mortes pelo coronavírus são investigadas no ES.