O Vereador Denizart Luiz (PSDB) expressou indignação a respeito de maus-tratos a animais no município de Guarapari. De acordo com o vereador, não há um local próprio para acolher os animais na cidade: “Infelizmente o que vemos na cidade são animais sofrendo e sendo sacrificados. Não temos sequer um abrigo municipal para acolher e tratar estes pobres animais”, afirma o vereador. “Há pessoas envenenando cachorros, matando a pauladas, deixando cavalos morrendo por inanição e muitos outros descasos com os animais.”

Conselho. O vereador reiterou que foram realizadas audiências públicas para criação de um conselho direcionado ao cuidado aos animais, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos animais CMPDA, da fauna doméstica e outras providências. “Protocolamos na prefeitura, conforme requerimento, e até hoje esta administração pública sem planejamento e organização não formalizou”, reinvidica Denizart.

Em contato com o Portal 27, o vereador afirmou que entrou com um projeto de lei para a criação do conselho. “Até hoje o prefeito e sua procuradoria ineficiente não formalizaram esse conselho”, reiterou. “É de grande importância que esse conselho seja concluído, principalmente pela causa animal na cidade de Guarapari.”

Abrigo domiciliar. Ainda expressando indignação pelo fato de não haver abrigo para animais em Guarapari, o vereador afirmou que quem acolhem os bichos são “protetores”, que abrigam em suas próprias residências: “[As pessoas acolhem] animais que estão em situação de risco, fazendo o que é dever e obrigação do poder público municipal.”

Prefeitura. Para obter mais informações sobre a situação, o Portal 27 entrou em contato com a Prefeitura de Guarapari. Em nota, a prefeitura afirma que o Centro de Controle de Zoonoses de Guarapari (CCZ) realiza castração de cães e gatos periodicamente. O CCZ faz o procedimento de castração gratuitamente e informa que mais de 2500 animais já foram castrados.

A prefeitura esclareceu também que o CCZ recolhe animais de rua atropelados, em sofrimento, doentes, com esporotricose e agressivos. Também são recolhidos os animais que precisam de castração. A partir desse resgate, são realizadas campanhas de adoção e conscientização de educação nas escolas quanto a posse responsável e castração.