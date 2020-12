Três dias após ter desaparecido no mar em Guarapari, o corpo do mineiro Douglas Felipe dos Santos Cabral, de 21 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira na areia da Praia da Fonte, no Centro.

Douglas era morador da cidade de Contagem (MG), e chegou na manhã de sábado em um ônibus de excursão para conhecer o balneário. Era a primeira vez dele conhecendo o mar.

Ao chegarem da viagem, por volta de 7h da manhã de sábado, Douglas, um irmão e a esposa já seguiram para a Praia do Morro, onde a tragédia aconteceu no primeiro mergulho.

Douglas e o irmão Lucas Westpower, 26, entraram juntos na água, e foram puxados por uma corrente de retorno que existe no fundo do mar. Um salva-vidas antigo que se preparava para jogar futebol nas imediações do hotel Porto do Sol, viu quando os irmãos começaram a se afogar e conseguiu resgatar o mais velho, o Lucas Westpower, de 26 anos. Mas o Douglas não foi mais visto.

“O irmão também tentou salvar ele (o Douglas), e por isso está bem transtornado por não entender porque não conseguiu. Ele só pensa em uma coisa: o meu braço poderia ter alcançado ele. Não estava claro no local que ali era um dos lugares mais perigosos da praia. Foi coisas de segundos. Ele (o salva-vidas) salvou meu sobrinho mais velho. Poderia ter ido dois. Deus sabe de todas as coisas. Deus escolheu essa pessoa para salvar um deles”, contou a tia de Douglas, a técnica de enfermagem Thays Cabral.

Que comenta ainda. “Na visão do meu sobrinho, ali era o lugar mais raso. A gente passa na orla a tarde, crianças estão brincando com água no joelho. Meus sobrinhos são altos, não imaginamos que poderiam se afogar ali”, disse a tia de Douglas, a técnica de enfermagem Thays Cabral, 39 anos.

O corpo de Douglas foi avistado por um vigia que passava pela praia da Fonte na manhã de ontem. Ele entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que esteve no local, retirou o corpo da água, e comunicou aos familiares e a perícia da Polícia Civil. O corpo foi encaminhado para o DML de Vitória.