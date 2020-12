A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), divulgou que realizou na tarde desta segunda-feira (30), a assinatura da ordem de serviço para drenagem e pavimentação da via que liga a comunidade de Tartaruga ao Fórum em Muquiçaba.

De acordo com a prefeitura, a obra vai trazer ainda mais mobilidade para a região, além de oferecer qualidade de vida para os moradores de tartaruga e bairros vizinhos.

“Recentemente entregamos as obras de extensão da Avenida Paris e o calçamento da comunidade de Tartaruga. Agora vamos fazer a ligação entre o trecho do Tartaruga ao Fórum de Guarapari, melhorando nosso sistema viário, para quem trabalha e quem visita a cidade”, comentou o Prefeito Edson Magalhães.

Ainda segundo a prefeitura, serão mais de 2,5 km de obras de drenagem e pavimentação, além disso, a via vai receber sinalização de trânsito, ciclovia e iluminação de LED. O prazo de conclusão da obra é de 12 meses. A obra será realizada com recursos próprios do município.