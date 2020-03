Se você é professor e reside em uma das nove microrregiões do Espírito Santo, essa é sua chance de lecionar no Programa Qualificar ES. A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) prorrogou pela segunda vez as inscrições do Edital 022/2020, referente ao processo seletivo de novos professores para atuarem no Programa. As inscrições podem ser realizadas no site www.selecao.es.gov.br até as 17 horas da próxima terça-feira (17).

“Queremos ampliar o alcance da educação profissional no Estado. O Programa Qualificar ES já se consolidou na Grande Vitória, por meio dos cursos presenciais, e no interior, por meio dos cursos a distância. Percebemos a necessidade que a população do interior tem de também receber esses cursos presencialmente, por isso, abrimos este Edital”, destacou a subsecretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Solange Maria Batista de Souza.

Ao todo, 16 áreas profissionais foram contempladas como, por exemplo, Administração; Gastronomia; Informática; Eventos; Mecânica; Rádio e TV; Segurança do Trabalho e Língua Estrangeira – Inglês Técnico. De acordo com o Edital, é de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto preenchimento dos dados no ato da inscrição.

Cada interessado pode realizar apenas uma inscrição na sua área de conhecimento, por microrregião do Estado, de acordo com o Anexo 01 do Edital. Para acessar o Edital clique aqui. Os candidatos serão selecionados por meio de pontuação de títulos e o processo seletivo será realizado em duas etapas:

ü 1ª ETAPA – Inscrição e declaração de títulos: serão realizadas eletronicamente, por meio do site de inscrição; terão caráter eliminatório e classificatório, de acordo com os requisitos estabelecidos para cada cargo.

ü 2ª ETAPA – Convocação e comprovação de títulos: consiste no comparecimento dos candidatos classificados para a apresentação da documentação comprobatória dos títulos declarados como pré-requisito e para pontuação.

Os cronogramas das etapas de chamada e de contratação do processo de seleção serão feitos conforme a necessidade do Programa Qualificar ES.