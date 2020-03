A 22º Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza neste ano foi antecipada e terá início no dia 23 de março. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação segue até o dia 22 de maio de 2020, sendo que, no dia 09 de maio será realizado o dia “D” de mobilização nacional.

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que o público alvo da campanha será atendido por etapas de vacinação.

Segue o cronograma:

23/03: 1º fase: Serão atendidos os idosos (60 anos ou mais) e trabalhadores da saúde;

16/04: 2º fase: Professores de escolas públicas e privadas e profissionais das forças de segurança e salvamento.

09/05: 3º fase: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), professores de escolas públicas e privadas, pessoas com doenças não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas sócio educativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade.

A meta da Campanha é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos elegíveis. E, visando ampliar o acesso a vacinação dos grupos mais vulneráveis, as pessoas de 55 anos a 59 anos de idade também serão vacinadas.

As pessoas que não se enquadram no grupo alvo para a campanha é importante manter as mãos sempre limpas; fazer a higienização das mãos adequadamente; manter os ambientes arejados; em caso de tosse e espirros, utilizar a parte interna do braço; e lenços descartáveis, em casos de necessidade.

Confira as Unidades de Saúde que terão a vacina disponível:

Unidades de Saúde com oferta de vacinas:

Unidade de Saúde “Mário Sérgio Pereira”;

Unidade de Saúde “Terezinha Santos”;

Unidade de Saúde “Maria Madalena Astori Gobbi”;

Unidade de Saúde “Dr Roberto Calmon”;

Centro Municipal de Saúde;

Unidade de Saúde “Jader Avelar”;

Unidade de Saúde “Pedro Machado”;

Unidade de Saúde “Luiz Buback”;

Unidade de Saúde “Normília Cunha”;

Unidade de Saúde de Setiba;

Unidade de Saúde Camurugi

Unidade de Saúde Amarelos

Unidade de Saúde de Meaípe