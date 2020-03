No dia 08 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher e nesta mesma data no ano de 2018 aconteceu a 1ª edição do Elas Empreendedoras, encontro de negócios para empreendedoras de diversos segmentos, que visa inspirar, valorizar e fomentar ideias, inspiração e novos negócios.

“Nosso propósito é empoderar mulheres e fortalece-las no empreendedorismo através de programações em um espaço propicio para os negócios, novos contatos e também inspira-las com historias que passaram por desafios, momentos de dúvidas, mas que persistiram no objetivo e alcançaram o sucesso”, explica Carolina do Vale, Consultora de Negócios e organizadora do evento.

A data da primeira edição não foi escolhida por acaso, já que neste dia é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E o evento empresarial tem como objetivo a valorização da mulher promovendo um encontro presencial com mulheres empreendedoras, de diversos segmentos, no intuito de gerar relacionamento, fortalecer o networking, conhecer novas clientes e promover possíveis parcerias.

O evento cresceu ao longo das edições, muitas empresas foram apresentadas, criaram novas parcerias, ampliaram e fortaleceram sua rede de contatos, trazendo mais visibilidade e conhecimento para as participantes e apoiadores, e hoje a programação é preparada para ate 150 inscritas de diversas regiões capixabas.

“Podemos dizer com orgulho e gratidão que é o maior evento empresarial de Guarapari, voltado para o publico feminino. É um encontro muito dinâmico com apresentação de empresas, palestras com conteúdo relevante, rodada de negócios, degustação de buffet com parceiras da região e sorteios diversos. Durante toda a realização muitos são os segmentos que movimentamos ajudando o desenvolvimento econômico da cidade, como empresas de transporte, lojas, salão de beleza, hotelaria, entre outros”, descreve Keyla Correa, assessora de eventos e organizadora do encontro.

O empreendedorismo representa uma importante ferramenta para o empoderamento feminino, trazendo oportunidades para as mulheres, gerando novos empregos, auxiliando no crescimento da economia e na realização profissional. Hoje, os 9,3 milhões de mulheres que estão à frente de um negócio representam 34% de todos os donos de negócios formais ou informais no Brasil.

E neste mês de março voltado para as mulheres, o Elas Empreendedoras realiza sua 10º edição e comemora 02 anos de evento convidando a todas as empreendedoras, ou mulheres que desejam ter seu próprio negócio para participar deste evento que valoriza e respeita a força e coragem da mulher empreendedora.

Programe-se!

A 10ª edição do encontro “Elas Empreendedoras, Encontro de Negócios”, acontecerá dia 17 de março, às 19horas, no Guará Eventos, em Muquiçaba – Guarapari. A palestrante será Sandra Freitas, Jornalista, escritora e apresentadora do programa “Vamos Juntas”, que abordará o tema: “Empreender é Acreditar”, onde fará um relato sobre sua historia no empreendedorismo e os desafios pelos quais passou.

Para participar é necessário inscrição no valor de R$50,00. Os convites estão à venda através do site, https://www.sympla.com.br/elas-empreendedoras-10a-edicao—aniversario-de-02-dois-anos__786980 ou pelos telefones(27) 99979-7269/ 99954-5268.

Elas Empreendedoras, Encontro de Negócios:

19h: Check in e Networking

19h40: Abertura do Evento

10h20: Palestra – “Empreender é Acreditar”

21h: Rodada Dinâmica de Negócios

21h30: Encerramento e Sorteio de Brindes

Informações à imprensa:

Keyla Corrêa

Assessora de Eventos e Jornalista

(27) 99954-5268

Carolina do Valle

Consultora de Negócios

(27)99979-7269