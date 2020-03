A deputada federal Norma Ayub (DEM), esteve em Guarapari na última quinta-feira (27), para realizar a entrega de dois equipamentos, que chegam através de suas emendas parlamentares, conseguidas junto ao Governo Federal. Através dessas emendas, o município recebeu dois caminhões basculantes (caçamba) e uma máquina retroescavadeira.

A deputada esteve em um café da manhã com mais de 150 lideranças e empresários do município – onde o Portal 27 não foi convidado – e ressaltou que está “Cumprindo minha missão parlamentar e honrando o mandato que o povo me concedeu. Para mim, como Deputada Federal, política se faz assim: trabalhando, e servindo a todo nosso estado”, disse a deputada.

R$ 600 mil reais. A deputa também empenhou outros recursos junto ao governo federal. Foi empenhado pelo Ministério da Saúde o valor de R$ 600 mil reais “que destinei para que o município adquira 3 veículos, e materiais permanentes para atender a atenção básica de saúde no município.A Saúde é prioridade em minha atividade parlamentar”, afirmou ela.