Hoje, 28 de fevereiro de 2020, o Portal 27 completa sete anos de existência, vencendo desafios. Em Guarapari, o site de notícias é referência em jornalismo e desenvolve, na cidade e região Sul, a importante tarefa de informar. Prezando por credibilidade, transparência e dinamismo, noticiamos com responsabilidade para todos os nossos leitores.

Desde o surgimento, os maiores fatos e acontecimentos de nossa cidade são visualizados no site Portal 27, que com o tempo tomou uma proporção reconhecida aos quatro cantos de Guarapari. Atualmente, somos o site mais acessado da cidade, além de ser o único atualizando diariamente. Nossos dados de acesso são todos comprovados pelo Google Analitics. Confira os nossos dados:

Parceiros. Com o crescimento do site, houve a necessidade da formalização, bem como um trabalho de agência, quando a Live 3, através de Renato Ferraz e Gutemberg Barbosa, criou em aproximadamente 48 horas nosso site, oferecendo qualidade e profissionalismo a nossas publicações. Outro parceiro que está sempre conosco é o designer multimídia Marcelo Moryan, que nos auxilia com suas maravilhosas criações.

Colaboradores. Desde a criação do site, passaram por nossa empresa excelentes profissionais de jornalismo ou da área da comunicação, contribuindo para o fortalecimento e expansão de nossa marca. Entre eles estão: Roberta Bourguignon, Vinicius Rangel, João Thomazelli, Gessika Avila, Rafaela Patricio, Marcella Lucci, Isabela Vidal, Ravena Brazil, Rosimara Marinho, Laura Botechia, Priscilla Anderson, Cecília Rodrigues, Lívia Athayde, Lívia Rangel e João Gabriel.

História. O Portal 27 foi fundado pelos jornalistas Jamille Scopel e Wilcler Carvalho. Na época, Wilcler desejava a criação de um informativo impresso e Jamille batalhou pela criação de um jornal online. Apostamos na era digital, que hoje é, sem dúvida, a maior plataforma de informação, por ser instantânea.

Clientes. Agradecemos a todos os nossos clientes, pela confiança e investimento em nosso veículo de comunicação. Saibam que damos sempre o nosso melhor para que sua empresa seja vista no site mais acessado de Guarapari.

Novo escritório. Em 2019, o escritório passou por uma repaginação, para oferecer a nossos colaboradores e clientes um ambiente agradável. Para tanto, participaram conosco deste projeto, grandes empresas de Guarapari: Lucimara Pestana, Degraus Solução em Arquitetura, Guaralarme – Sistemas Eletrônicos de Segurança, Magazin Grande Rio, Bazar Grande Rio, Construtora Dom Diego, Jatobá Madeiras, Stylus Acabamentos e Revestimentos, Papel de Parede Flor de Liz, Ribeiro e Pádua Material de Construção, Tamburato , Vidraçaria Ambiente, Ideally Construtora, Manola Estofamentos, Guarasolda Tintas , Marivelton, e Marcelo Moryan.

Novidades. Além do tradicional jornalismo diário, em breve, o Portal 27 agregará a seus serviços, outros conteúdos de leitura com diversos segmentos, para dinamizar e inovar nosso site. A diretora geral, Barbara Basílio agradece o apoio e confiança. “Gostaria de agradecer a todos os nossos leitores que nos acompanham diariamente. A todos os colaboradores que por aqui passaram. A você que nos oferece sugestão de pauta, que compartilha conosco as dificuldades do seu bairro. A todos nossos amigos e clientes e fontes. Sem vocês, não estaríamos aqui, completando nossos sete anos. Obrigado por confiar em nosso trabalho”, agradece.

SERVIÇOS:

Portal 27 – portal27.com.br

Facebook // Instagram // WhatsApp

Telefone comercial: 27 99850-2772