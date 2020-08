A instalação de um Centro Pop no bairro Perocão em Guarapari em lugar onde antes seria uma creche tem levado os moradores a realizar vários protestos. O Centro Pop funciona para receber moradores em situação de rua, tema que tem sido frequente devidos aos problemas que tem causado na cidade.

Audiência pública. Vendo a situação e diante da cobrança de moradores e de vários vereadores, o Deputado estadual Carlos Von (Avante), no dia 04 de agosto, pediu a intervenção do Ministério Público para que analise e intermedeie junto à administração pública a realização de uma audiência pública antes da tomada de qualquer decisão a respeito desta situação.

Creche prometida. Moradores afirmam que não são contra as pessoas em situação de rua, porém precisam da creche que foi prometida à época de campanha pelo atual prefeito, já que o bairro enfrenta muitos problemas com o tráfico de drogas, desemprego e violência e a instalação de uma creche poderia amenizar o sofrimento de diversas mães que, para terem condições de trabalhar, precisam deixar seus filhos em creches do bairro Jabaraí ou em Santa Mônica.

Investigação. Com a denúncia realizada no Ministério Público, o Promotor responsável, ao receber a Notícia de Fato de nº 2020.0013.4630-93, imediatamente instaurou investigação, determinado diversas diligências, dentre elas, que o Prefeito preste esclarecimentos sobre os fatos no prazo de 10 dias.

O Deputado Carlos Von destaca que não é contra a construção do Centro Pop, porém é contra a forma que a Prefeitura tem conduzido essa situação. “Falta diálogo com os munícipes e, principalmente, com os moradores da região que serão diretamente afetados. O Prefeito poderia realizar uma audiência pública, apresentar um estudo de viabilidade da instalação deste Centro Pop, mostrando respeito e capacidade de diálogo que os moradores de Perocão merecem.” disse Carlos Von.