A duplicação da BR 101 entre Guarapari e Anchieta deve gerar 500 empregos diretos já a partir deste mês. Segundo informações da concessionária Eco 101, as contratações serão de responsabilidade das terceirizadas que atuarão nas obras. Também de acordo com a empresa, outros 500 empregos indiretos devem ser gerados ao longo do período de duplicação.

O trecho duplicado vai do trevo de Guarapari até o trevo de acesso a Alfredo Chaves (km 335 ao km 357,7), o processo de duplicação deve durar 2 anos. A obra que se estende por mais de 20 quilômetros tem investimento orçado em R$122 milhões.

Além da duplicação do trecho que liga Guarapari a Anchieta, a Eco 101 prevê outras duplicações, restaurações de rodovia, bem como gastos com serviços operacionais que giram em torno de R$180 milhões somente para este ano.

As contratações para o trabalho na obra são feitas diretamente pelas terceirizadas, a concessionária afirma ter solicitado às empresas que deem oportunidade aos trabalhadores locais e busquem utilizar o Sine como parceiro nas contratações. Quem quiser se candidatar a uma vaga de emprego direta pela Eco 101, deve cadastrar seu currículo no site: www.eco101.com.br, na opção “atendimento” e “trabalhe aqui”.