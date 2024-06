Por Rhadson Monteiro | Em 1972, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, foi criado o Dia Mundial do Meio Ambiente, marcando a abertura da Conferência de Estocolmo. Desde então, essa data se tornou um símbolo de conscientização e ação global em prol do meio ambiente. No entanto, a celebração deste ano traz um peso ainda maior, pois estamos em um ano de eleição municipal, e o papel do prefeito na implementação de políticas ambientais é crucial.

Em pronunciamento em rede nacional (4/6) a ministra Marina Silva, anunciou o Plano Nacional de Adaptação à Mudança no Climáticas, uma politica comum nacional para mitigação dos impactos ambientais, contudo a efetividade dessas politicas depende também da “boa vontade” dos gestores municipais que estão na linha de frente dos problemas locais, nesse momento, a inundação da cidade de Porto Alegre é o maior exemplo.

É essencial lembrar que não existe “lá fora” quando se trata do nosso planeta. Não temos outro lugar para ir. Portanto, a escolha de líderes que compreendam e priorizem a proteção ambiental é vital. Questões como a gestão de resíduos, a limpeza pública, a drenagem, a proteção das arvores urbanas e o cumprimento do marco regulatório do saneamento básico são responsabilidades diretas das administrações municipais.

Diante das mudanças climáticas, é imperativo escolher políticos que não sejam negacionistas e que apresentem planos de governo com políticas ambientais viáveis. Projetos de arborização urbana, a construção e manutenção de áreas verdes, obras de contenção das chuvas e drenagem adequada são apenas algumas das ações necessárias para garantir uma cidade mais sustentável e resiliente.

O eleitor precisa estar atento às propostas dos candidatos e exigir um compromisso real com o meio ambiente. A nossa qualidade de vida e a das futuras gerações dependem das escolhas que fazemos agora. Portanto, neste Dia Mundial do Meio Ambiente, reforçamos a importância de eleger líderes comprometidos com um desenvolvimento urbano sustentável, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Vamos aproveitar este Dia Mundial do Meio Ambiente para despertar uma nova consciência. A Terra, nossa mãe e sustento, merece nosso respeito. Nossas cidades, nossos lares, precisam refletir essa harmonia com a natureza. Cada gesto – separar o lixo, reciclar, cuidar dos espaços públicos – é um passo em direção a um futuro sustentável. O futuro do planeta está em nossas mãos. Escolha líderes comprometidos com políticas ambientais e faça sua parte com ações diárias.