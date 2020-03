Em comemoração ao Dia Internacional do DJ, o Portal 27 mostra um dos enormes talentos do ramo em Guarapari. DJ Ivo Furtado, referência da House Music no estado, trabalha no segmento há quase 13 anos. Com uma seleção sofisticada em seus repertórios, Ivo mescla as tendências da música com muito estilo em eventos como casamentos, formaturas, aniversários e coquetéis empresariais.

Apaixonado por música, Ivo Furtado se mudou para Guarapari aos 18 anos. Assim se encantou com as festas capixabas e, principalmente, pela profissão de DJ. “Quem me deu a primeira oportunidade de trabalhar na área foi o DJ Robson Moreira”, lembra. Ele também salienta o suporte incondicional dos pais nessa jornada: “Tive muito apoio do meu pai e da minha mãe. Minha mãe até já foi de surpresa me ver tocar lá no Mais.”

Desde 2007 Ivo atua profissionalmente. “Minha primeira balada noturna como DJ foi a ‘Aperte o Play’, na Tribo de Gaia”, recorda Ivo Furtado. Ele também ressalta as experiências que impulsionaram sua carreira. “Tive a minha primeira residência de balada, no Tonteria. O Saulo Venturini me deu essa oportunidade, pela qual sou eternamente grato. Fui residente por quase dois anos. Depois, tive a oportunidade do Bruno Lawall, que me convidou a assumir a residência do Multiplace Mais”, memora o DJ.

Atendimento particular e seleção musical. Criterioso com seu trabalho, Ivo enfatiza a importância de estar sempre atualizado às tendências musicais. “Priorizei meu trabalho a todos os tipos de evento, desde aniversário de 80 anos a baladas teen. É necessário um repertório bem eclético e estar antenado”. Ele também reforça a necessidade de um bom DJ em um evento: “Ter um DJ no evento é de extrema importância, para compor o ambiente e criar harmonia ao local. Se o intuito no evento for de vendas, tem que ter música agradável e tranquila para as negociações. Se estiver num coquetel de lançamento de um produto, é necessário um repertório específico.”

Público Gospel. Não se limitando apenas a um público, Ivo atende até mesmo eventos evangélicos “Eu e minha equipe ramificamos nossos serviços para atendermos todos os tipos de festas, com um repertório evangélico selecionado.”

Persistência. Quando questionado sobre os desafios que enfrentou na carreira, Ivo recordou o tempo em que deu curso de DJ. “Os alunos me faziam essa mesma pergunta. Eu passava para eles que tudo tinha que ter continuidade”. Ivo Furtado destaca essa importância de insistir: “Tudo é dia após dia. O início de uma carreira precisa de dois anos de insistência, de muito soco em murro de faca. Se você tiver talento, para entrar no mercado, é preciso que você acredite no seu objetivo”.

Experiências marcantes. Ivo implementou técnicas singulares em seus serviços. Ele explica que tocou em casas noturnas na Espanha e em Portugal e, ao trocar experiência com diversos DJ’s, conheceu o mercado e adaptou os procedimentos ao seu trabalho.

SERVIÇOS

DJ Ivo Furtado

Telefone: (27) 99928-4661

Facebook // WhatsApp // Instagram