Polícia prende em Guarapari suspeito de articular rota de drogas entre ES e Rio

Um homem de 41 anos, apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso na última quinta-feira (4) no bairro Village do Sol, em Guarapari. Luiz Cláudio Ferreira, conhecido como “Orelha” ou “Claudinho”, estava foragido e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.

De acordo com a Polícia Civil, a captura foi realizada após investigações do serviço de inteligência e denúncias anônimas. Os policiais localizaram o suspeito no bairro litorâneo, e ele foi detido sem oferecer resistência.

As investigações apontam que Luiz Cláudio comandava o tráfico de drogas no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, ele exercia um papel estratégico na criminalidade do Estado: atuava como articulador da rota interestadual entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, intermediando o fornecimento de armas e entorpecentes para facções capixabas.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi cumprido o mandado expedido pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. Ele já foi transferido para o sistema prisional.