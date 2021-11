Em menos de dois anos de uso, a prefeitura de Guarapari vai realizar a manutenção dos 26 quiosques da Praia do Morro ao custo de R$ 460 mil reais. A informação foi publicada no Diário Oficial dos Municípios na última segunda-feira (22).

Além dos quiosques dessa praia, o quiosque da prainha de Muquiçaba também vai receber manutenção. A licitação para contratar a empresa está sendo feita através da Secretaria Municipal de Obras.

Sem respostas. O portal 27 questionou a prefeitura, para saber quais eram os problemas estruturais encontrados nestes quiosques para requerer essa manutenção, visto que os mesmos foram reformados a menos de dois anos.

Questionamos também se todos esses quiosques estão sendo ocupados e em pleno funcionamento, mas não recebemos respostas.

Os serviços. Mas ao olhar o edital, o portal 27 identificou que o serviço pedido é de “Limpeza com hidro-jateamento 3.200 psi, conforme descrito NBR 15158/NBR 7348/ 15239 e limpeza com descontaminante de superfície em todo quiosque (estrutura/teto/isso/guarda-corpo de madeira aço inox), correção dos pontos de oxidação (limpeza mecânica abrasiva/tratamento químico), aplicação de fundo base e manta geotérmica\ (telhado) finalização com camada de 1 mm borracha líquida criando camada protetiva contra corrosão”.

Reformados em 2020. Os quiosques da Praia do Morro foram reformados e entregues em 2020, numa obra que envolveu ainda a edificação de novos banheiros, guarda-corpo, revitalização da ciclovia, calçadão e os quiosques, com um custo de cerca de R$ 8 milhões.