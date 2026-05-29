Pedalaço pela Paz altera trânsito na Terceira Ponte neste domingo (31)

A Terceira Ponte terá o trânsito parcialmente interditado na manhã deste domingo (31) para a realização do tradicional passeio ciclístico “Pedalaço Pela Paz – Conte até 10!”. Das 7h às 11h, as faixas da direita em ambos os sentidos (Vitória e Vila Velha) estarão reservadas exclusivamente para o tráfego dos ciclistas. Os demais veículos deverão utilizar apenas a faixa da esquerda, junto à barreira central. O local contará com sinalização reforçada e equipes de orientação, e as autoridades pedem atenção redobrada aos condutores.

Concentração e Percurso. A concentração dos participantes começará às 7h30 no estacionamento da Praça do Papa, em Vitória, com largada oficial prevista para as 8h. O roteiro do passeio passará sobre a Terceira Ponte em direção à Prainha, na Praia da Costa, em Vila Velha, retornando em seguida pela ponte até o ponto de partida original. A organização sugere que o evento é ideal para participantes com idade acima de 12 anos.

Inscrições e Ação Beneficente. Realizado desde 1999, o evento tem caráter estritamente beneficente. Para garantir o kit oficial (composto por camiseta e boné), os interessados devem trocar dois quilos de alimentos não perecíveis pelo vale-kit nos postos de arrecadação autorizados. É possível realizar a troca tanto nos Supermercados Extrabom (unidades de Goiabeiras, Itacibá, Valparaíso e Itapuã) quanto no Celeiro Bike Shop (unidades de Novo México e Praia da Costa).

Realização e Apoio. O “Pedalaço Pela Paz – Conte até 10!” é uma iniciativa promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). A ação conta com o suporte técnico e operacional do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), além do apoio estratégico da Polícia Militar (PMES), do Corpo de Bombeiros (CBMES), da Guarda Municipal e de empresas parceiras.

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