Em entrevista exclusiva na última sexta-feira (7) na redação do Portal 27, o Secretário de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Tyago Hoffmann, falou sobre sobre vários assuntos e sobre um projeto de Parceria Público Privada (PPP), que deve conceder o Radium Hotel, prédio histórico de Guarapari e que pertence ao Estado, para a iniciativa privada.

O secretário, que estava acompanhado do presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Munir Abud, também falou sobre diversos outros assuntos. “Espero que em breve a gente possa anunciar que o Radium Hotel nós vamos dar uma finalidade para ele, um uso para ele. Poderemos em breve, se Deus quiser, anunciar esse uso”, disse Tyago. Confira parte da entrevista onde o secretário fala deste projeto do Radium Hotel.