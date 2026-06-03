Vai caminhar nos Passos de Anchieta? Confira o roteiro completo e dicas para os peregrinos

Tem início nesta quinta-feira (4) e vai até domingo (7), durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a 27ª edição oficial da caminhada Os Passos de Anchieta. Considerado um dos maiores e mais importantes eventos de turismo religioso e cultural do Espírito Santo, a peregrinação reconstitui o trajeto histórico feito pelo Padre José de Anchieta, em uma jornada de aproximadamente 100 quilômetros à beira do litoral capixaba, ligando a capital Vitória ao município de Anchieta.

Ao longo de quatro dias, milhares de andarilhos, turistas e devotos de várias partes do Brasil compartilharão uma experiência que une espiritualidade, reflexão, história e contato direto com as paisagens naturais do estado.

Programação especial e apoio. Para garantir a segurança e o conforto dos participantes, a organização do evento disponibilizará pontos de apoio estratégicos com distribuição de água, frutas e assistência básica ao longo de todo o percurso.

Parceira fundamental do evento, a Prefeitura de Anchieta atua diretamente na logística, oferecendo suporte no transporte e na recepção dos peregrinos. Além disso, a administração municipal preparou uma programação cultural e festiva especial no adro do Santuário Nacional de São José de Anchieta para celebrar a chegada dos andarilhos e marcar o encerramento da jornada no domingo.

Percurso oficial. O roteiro de 100 km é dividido em quatro etapas diárias:

1º Dia – 04 de junho (Quinta-feira): Largada na Catedral de Vitória com destino à Barra do Jucu, em Vila Velha – 25 km

2º Dia – 05 de junho (Sexta-feira): Da Barra do Jucu até a praia de Setiba, em Guarapari – 28 km

3º Dia – 06 de junho (Sábado): De Setiba até a região de Meaípe, também em Guarapari – 24 km

4º Dia – 07 de junho (Domingo): De Meaípe até a Igreja Matriz / Santuário Nacional de São José de Anchieta – 23 km

Recomendações importantes para os andarilhos. A caminhada exige bastante do corpo, por isso a organização destaca algumas dicas essenciais para evitar lesões e aproveitar o trajeto com saúde.

Use tênis ou calçados que já estejam amaciados (nunca use um calçado novo); Utilize meias grossas para prevenir bolhas nos pés; Opte por roupas leves e, se possível, com proteção UV; Leve uma mochila leve contendo sua garrafa de água para hidratação constante; Abuse do protetor solar e use boné ou chapéu.

“Como me inscrevo?” As inscrições antecipadas devem ser feitas através do site oficial do evento, onde também constam os detalhes sobre taxas, kits e pacotes de apoio disponíveis para os caminhantes. Clique aqui para acessar.