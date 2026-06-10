Do Espírito Santo para o mundo: Capixaba Pietra Casotti é convocada para a Seleção de Basquete

Aos 17 anos, a armadora Pietra Casotti vive um momento mágico na carreira. Destaque do Sesi-Araraquara (SP) e uma das revelações da Liga de Basquete Feminino (LBF) em sua primeira temporada, a atleta capixaba foi convocada pelo técnico Léo Figueiró para integrar a Seleção Brasileira Sub-18 Feminina.

O grupo se apresenta em Barueri (SP) para treinamentos entre os dias 12 e 15 de junho, antes de embarcar para uma série de torneios amistosos na China, que acontecem entre 18 e 25 de junho. Para Pietra, que já vestiu a amarelinha na categoria Sub-17 no ano passado, a convocação é o reflexo de anos de suor e renúncias.

“Receber uma notícia como essa é uma felicidade única e extremamente gratificante. Ela representa o resultado de anos de dedicação e um trabalho diário. É a recompensa por tudo o que venho construindo”, celebra a armadora.

Da quadra masculina em Vitória ao topo nacional. A trajetória de Pietra começou cedo, impulsionada por uma infância agitada. Para gastar energia, os pais a matricularam em vários esportes, mas o amor pelo basquete foi imediato. No Espírito Santo, ela jogou na escola São Camilo de Lelis, teve uma passagem marcante pelo Cetaf e treinou na escolinha do Clube Álvares Cabral, onde foi pioneira.

“Na época, só havia meninos treinando e eu era a única menina da equipe. Hoje, ver que o clube conta com um time feminino me deixa muito feliz”, relembra.

O talento chamou a atenção do basquete paulista e, em 2021, com apenas 12 anos, Pietra se mudou para São Paulo para buscar o sonho profissional. A mudança foi radical: sua mãe deixou tudo para trás no Espírito Santo para apoiá-la. Antes de chegar ao Sesi-Araraquara, em março deste ano, a armadora de 1,66m defendeu o São José Basketball.

Inspiração e o desafio na China. A jovem atleta divide hoje a quadra com jogadoras que antes via apenas como referências, como Débora Costa, Aline Moura e Micaela Cavalcanti — esta última, sua companheira também nesta convocação. Olhando para trás, Pietra envia um recado para si mesma e para outras meninas que sonham com o esporte:

“Eu só tenho a dizer: parabéns. Parabéns por ter passado por momentos tão difíceis e, mesmo assim, ter persistido. Poder vestir essa camisa hoje é fruto de muita dedicação.”

A viagem da Seleção para a China faz parte do planejamento da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) para dar experiência internacional à nova geração. O Brasil enfrentará equipes de peso como a Letônia, Sérvia, Taiwan e as donas da casa.