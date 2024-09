O domínio da língua universal já deixou de ser um diferencial para se tornar um pré-requisito em vagas no mercado de trabalho – podendo até garantir salários mais altos. O idioma inglês é o mais usado no ambiente corporativo, principalmente nas áreas da ciência e da tecnologia.

Com a crescente queda de fronteiras, que permite que profissionais trabalhem de forma remota para empresas estrangeiras, o inglês ganhou ainda mais força.

A fluência em inglês permitirá que você se candidate a vagas em empresas internacionais, para exercer trabalho remoto internacional.

Bom, se você pretende se candidatar a uma vaga que exige inglês como pré-requisito, é possível que você tenha que fazer um requerimento através de aplicativos ou e-mail.

No âmbito profissional ao redor do mundo, o e-mail continua sendo a forma mais usada de comunicação, especialmente quando é preciso conversar com clientes, fornecedores, parceiros ou durante um processo de contratação.

Também é verdade que essa linguagem tem suas próprias regras e formalidades, o que vamos aprender hoje neste artigo é sobre o e-mail de trabalho e como escrevê-lo.

1) Assunto (Subject)

O assunto é o tema do e-mail de trabalho em inglês. Ele deve ser claro, curto e conciso.

Application for Marketing Assistant position – Jose Souza da Silva CV – Candidatura para a vaga de Assistente de Marketing – Jose Souza da Silva CV

Cabeçalho: nome, estado civil, contato (e-mail, site, redes sociais – LinkedIn);

3) Cumprimentos (Greeting)

Comece seu e-mail cumprimentando a pessoa. Como estamos falando de um e-mail de trabalho em inglês, você pode começar com “Dear” (Prezado/a):

– Dear Mr. Smith or Mr. John Smith

– Dear Mrs. Smith or Mrs. Jane Smith (caso seja uma mulher casada)

– Dear Miss Smith or Miss Jane Smith (caso a mulher seja solteira)

– Dear Ms. Smith ou Ms. jane Smith (caso seu estado civil seja desconhecido, esta é a forma mais apropriada para dirigir-se a uma mulher).

Caso você não conheça o destinatário ou o nome das pessoas no e-mail, o tratamento recomendado é:

Dear Sirs (prezado senhores): para dirigir-se a um grupo e pessoas desconhecidas ou a um departamento.

Dear Sir or Madam: (Prezado Senhor ou Prezada Senhora)

To whom it may concern: (A quem interessar possa)

4) O corpo do e-mail (e-mail body)

No corpo do e-mail profissional em inglês você deve fazer um resumo profissional com os seus objetivos e logo em seguida falar sobre suas experiências anteriores de trabalho, educação e habilidades.

É importante que a carta seja objetiva e concisa, com o seu conteúdo não passando muito mais do que uma folha.

I am writing in reference to… (Estou escrevendo sobre…)

I am writing to enquire about the job opportunity you advertised yesterday.

(Estou escrevendo para perguntar sobre a vaga de emprego que vocês publicaram ontem)

(Estou escrevendo para perguntar sobre a vaga de emprego que vocês publicaram ontem) I am writing to ask if you could send me the reports until the end of this week.

(Estou escrevendo para perguntar se você pode me enviar os relatórios até o final desta semana.)

Se você está solicitando informações, você pode começar com uma frase como:

I would appreciate it if you could send me detailed information about… (eu agradeceria se o senhor pudesse me enviar mais informações sobre…

Would you please send me more information about…? (O senhor poderia me enviar mais informações sobre…., por favor?

I am interested in … and I would like to know… (Tenho interesse em… e gostaria de saber se…)

Falando de suas experiências profissionais:

As a/an (sua profissão), I have experience in … (como…, eu tenho experiência em)

I worked for…(eu trabalhei para…)

I had the opportunity to … (Eu tive a oportunidade de…)

I studied at the University… (Eu estudei na Universidade…)

My work was… (Meu trabalho era…)

Se você está enviando arquivos anexos:

Usar uma carta de apresentação vai aumentar suas chances de conseguir um bom emprego, mas de nada adianta enviar uma carta de apresentação sem um currículo em anexo, traduzido para o inglês:

Attached please find the documents regarding… (Anexos, estão os documentos a respeito de…)

Please find enclosed the documents regarding…

As requested, I have attached the file for your review.

(Conforme solicitado, envio anexo o arquivo para sua revisão.)

5) Encerramento e despedida

Para terminar um e-mail de trabalho em inglês, você pode agradecer a atenção prestada ao seu e-mail e/ou também se colocar à disposição para oferecer mais informações ou para marcar uma reunião.

Thank you for your assistance in this matter. (Obrigado por sua ajuda nesse assunto)

If you need any further assistance, do not hesitate to contact me. (Se o senhor precisar de mais ajuda, não hesite em falar comigo)

I look forward to hearing from you (ansioso em saber/aguardar noticias suas)

Para finalizar, inclua uma frase de despedida e sua assinatura:

Yours sincerely

Best regards / Kind regards

Agora que você já sabe como se virar na hora de escrever um e-mail para uma vaga de trabalho, que tal ter aulas de inglês específicas sobre a sua área profissional e se preparar para a entrevista? No Number One tem! Vem para o Number One!

Modelo de carta pronta:

João Souza da Silva

Lawyer

+55 12 34567-8901

joaodasilva@email.com

linkedin.com/in/joaodasilva

Dear Sir/Madam,

As an international lawyer with over ten years’ experience, I am delighted to be considered for this position. It has always been my dream to work for an international company, and I have prepared myself for this opportunity for many years. Your company needs someone like me to help grow the business.

I have experience of resolving conflicts. Current large Brazilian offices, with branches in other countries, support graduates and Brazilians abroad in the solution of various legal issues. In addition, during my journey as a lawyer, I had the opportunity to participate in international lectures and conferences on the application of treaties in Brasil.

I studied at the University of Brazil and got the maximum grade in my graduation. I also attended postgraduate and master’s degrees in International Public Law, with a 6-month exchange program at the UN University.

I look forward to hearing from you so that we can arrange an interview to present my qualities in person,

Kind regards,

João Souza da Silva