Amanhã, 29 de maio, comemora-se o Dia Mundial da Energia, data criada com o objetivo de ampliar a conscientização da população sobre a importância do uso consciente e responsável da eletricidade. Para contribuir com mais conhecimento sobre o tema, a EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, elencou alguns mitos e verdades. Confira:

As instalações internas malfeitas e mal dimensionadas podem ser perigosas e aumentar o consumo de energia?

Verdade. Manter as instalações elétricas da sua casa bem conservadas é uma questão de segurança e de economia. A má instalação dos fios pode gerar prejuízos como desperdício de energia resultante do superaquecimento da fiação. Isso faz com que a energia seja utilizada para aquecer os próprios condutores (fios) ou conexões entre eles, em vez de ser transformada em eletricidade útil para iluminar ou ligar um eletrodoméstico, aumentando assim o consumo de energia elétrica.

Aparelhos com tensão 220v gastam menos energia do que os de 110v?

Mito. O nível de tensão da rede elétrica não altera o valor da sua conta de luz. Observe que o cálculo feito pelas empresas é baseado em kW/h: portanto, o que determina quanto um aparelho eletrônico irá consumir de energia é a sua potência e o tempo de uso. A principal vantagem da tensão de 220 Volts é o custo da instalação da rede elétrica. Esse tipo de circuito possui um fluxo menor de corrente elétrica, o que permite a utilização de fios mais finos, mais baratos. Portanto, não vai fazer diferença nas tarifas mensais de luz.

É importante frisar que o consumo de energia depende da potência do aparelho e do tempo de sua utilização, e não da tensão.

Tomada quente é um perigo?

Verdade. Uma tomada quente merece atenção especial, já que além de desperdício de energia elétrica, também indica a possibilidade de incêndio.

Guardar alimentos ainda quentes na geladeira aumenta o consumo?

Verdade. O consumo de energia elétrica da geladeira está diretamente ligado ao tempo que o seu motor estiver funcionando. O motor funciona mais quando precisa resfriar o conteúdo da geladeira. Portanto, o consumo será maior já que o alimento quente exigirá maior tempo de funcionamento do motor.

Ao contrário de outros aparelhos eletrônicos que podem ser ligados apenas no momento de uso, a geladeira precisa ficar na tomada o tempo todo. Portanto, na hora de comprar um novo modelo, é importante escolher opções que tenham boa nota no selo da Procel.

Deixar equipamentos em modo stand by aumento o consumo de energia?

Verdade. O modo stand by de um equipamento (TV, console, cafeteira, micro-ondas, entre outros) indica que ele está consumindo o mínimo possível de energia para mantê-lo em condições de acionamento rápido. Os equipamentos ligados em modo de espera podem representar até 20% do seu gasto mensal com energia elétrica.

Limpar regularmente lâmpadas e luminárias reduz o consumo de energia?

Mito. O consumo de energia está ligado diretamente à corrente que circula pela lâmpada. A limpeza da lâmpada não interfere no seu consumo. A limpeza da lâmpada pode interferir na melhora da luminosidade.

Deixar uma garrafa pet com água em cima do medidor ajuda a economizar energia?

Mito. Colocar a garrafa de água em cima da caixa de medição não exerce nenhuma influência sobre o consumo de energia elétrica. Vale ressaltar que os hábitos da família, quais equipamentos elétricos são usados e o seu tempo de utilização, são os pontos que resultam no consumo mensal. Por isso, é muito importante usar a energia de forma racional e segura.

Vários equipamentos ligados em uma mesma tomada (como “benjamim” ou “T”) aumentam o consumo?

Mito. O consumo de energia nem aumenta e nem diminui pelo fato de ter equipamentos ligados no chamado “benjamim”. Porém, a segurança das instalações pode ser comprometida. Cada tomada é projetada para uma determinada corrente. O acúmulo de equipamentos na mesma tomada pode resultar em sobrecarga e provocar até mesmo um incêndio.

Secar roupas e panos na parte traseira da geladeira aumenta o consumo?

Verdade. O hábito de secar roupas na parte traseira da geladeira sobrecarrega o aparelho e aumenta o consumo. O ideal é manter a área livre para circulação de ar.

Ferro de passar não consome muita energia?

Mito. O ferro de passar é o segundo produto que mais consome energia elétrica, perdendo apenas para o chuveiro. Além destes, há ainda outros vilões do consumo de energia, sendo eles: geladeira, ar condicionado, máquina de lavar e iluminação.

O aquecimento constante do ferro é o que mais consome energia. Por isso, ao invés de passar poucas peças em dias alternados, o indicado é acumular uma quantidade maior de roupas e passar tudo de uma vez.

Para saber dicas sobre o uso eficiente da energia acesse: https://www.edp.com.br/seliganoconsumo

*Por assessoria EDP