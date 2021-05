Os moradores de Guarapari, maiores de 18 anos e que apresentem comorbidades, poderão ser vacinados já nesta segunda-feira. É que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e a Prefeitura irão abrir o agendamento para este público amanhã, e a campanha de imunização será quase imediata, começando no dia 31 deste mês e indo até o dia 1 de junho.

Para ser vacinado, o morador precisará realizar o agendamento através do site da Prefeitura neste sábado, a partir das 13h. Recomendamos que tentem agendar pelo computador, já que pelo celular diversas reclamações já foram feitas e muitos perderam tempo, precisando esperar até a próxima campanha para se cadastrar novamente.

Moradores relatam problemas com agendamento da vacinação em Guarapari

Ao todo, serão disponibilizadas 2 mil doses da vacina Astrazeneca, e no dia da vacinação as pessoas com comorbidades precisam levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema de agendamento (impresso), o CPF, cartão SUS, documento identidade, comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável e o laudo médico comprovando a doença.

As comorbidades que serão englobadas na campanha de vacinação são: diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas.

Além dessas, também serão inclusas arritmias cardíacas, próteses valvares e dispositivos cardíacos, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida, síndrome de down e cirrose hepática.

A vacinação destes grupos acontecerá na segunda (31) e na terça-feira (01) no Complexo Esportivo “Maurice Santos”, Muquiçaba – Drive Thru e Ativos / Sem carro.