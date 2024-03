O Ministério da Saúde anunciou o envio de kits emergenciais para atender a população atingida pelas fortes chuvas no sul do Espírito Santo. Além disso, o órgão ministerial disponibilizará R$ 1,16 milhão para o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, para socorrer as vítimas das fortes chuvas que atingem a região.

Kits emergenciais. Cinco kits já foram montados e serão enviados ao Espírito Santo, para onde também foi enviado um técnico do Ministério da Saúde com a finalidade de apoiar a Secretaria de Estado de Saúde. A cidade de Mimoso do Sul, uma das mais atingidas, receberá uma equipe emergencial, que identificará as maiores necessidades para atendimento.

Cada kit é composto por 32 tipos de medicamentos e 16 tipos de insumos (luvas, seringas, ataduras etc.) suficientes para atender a 1.500 pessoas durante um mês.

Equipes. Para reforçar a resposta às situações de emergência, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), está integrado à equipe do Sistema Federal em ação articulada pela Defesa Civil, Rede de Atenção à Saúde e Programa Nacional de Vigilância em Saúde dos Riscos Associados aos Desastres (Vigidesastres).

Desde a última quinta-feira (21), representantes do Vigidesastres Nacional se reúnem para discutir estratégias. Além dos encontros diários com o Sistema Federal, o ministério também organizou um grupo interno com a participação da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI). Além da SVSA, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) e a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) também estão envolvidas no socorro às vítimas, garantindo infraestrutura urbana, atendimentos de saúde e a entrega de insumos e medicamentos.