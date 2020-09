A Convenção do Democratas de Marataízes, realizada neste sábado (5), confirmou o nome da deputada federal Norma Ayub como candidata a prefeita, e Dr Jander Nunes Vidal para vice. A coligação 25, “Vamos Resgatar o Brilho da Pérola” é composta pelos partidos Democratas, PSD; PSB, PV e PP.

Presenças. O evento contou com a presença do prefeito de Guarapari Edson Magalhães (PSDB), dos Deputados Estaduais Theodorico Ferraço e Dr. Emílio Mameri, da Deputada Federal Dra. Soraya Manato, do pré-candidato a Prefeito de Itapemirim Dr. Antônio Rocha. O Democratas deve caminhar com Edson em Guarapari.

Também participaram de forma virtual, o Presidente Nacional do Democratas e Prefeito de Salvador ACM Neto, a Ministra da Agricultura Tereza Cristina, o Ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni, as Deputadas Federais Lauriete e Professora Dorinha, e o Coordenador da Bancada Capixaba, Deputado Federal Da Vitória, com todos registrando seu apoio à candidatura de Norma.

Emprego. A Deputada Federal, agora oficializada como Candidata a Prefeita de Marataízes, abordou em seu discurso a necessidade de trabalhar pela geração de emprego e renda, o fortalecimento do turismo para que ele seja explorado o ano todo, não apenas no verão, e destacando ainda desejar alavancar a economia do Município, ouvindo os comerciantes, e junto com os servidores efetivos avaliar a real situação fiscal do município.

Em sua fala, destacou: “Temos um grande potencial agrícola aqui em Marataízes, em especial ligado ao abacaxi e a cana-de-açúcar, e muitas necessidades também no setor pesqueiro. Já levei ao conhecimento da Ministra da Agricultura, e fico muito feliz em saber que posso contar com o apoio do seu Ministério para transformarmos Marataízes, ” frisou Norma Ayub.

Norma agradeceu o apelo popular que sempre recebeu, sendo o divisor de águas na sua decisão de colocar seu nome à disposição da população, e recordou uma fala do saudoso Prof. Zé Rubens, que em certa ocasião disse: “quem quer Norma para Marataízes não é a Norma, é o povo”.

A convenção realizada no Cerimonial Via Sul seguiu todos os protocolos sanitários devido à covid-19, inclusive o número de participantes foi limitada para garantir a segurança ao público presente, sendo feito uma homenagem na abertura da solenidade, com um minuto de silêncio em respeito às famílias enlutadas pelas vítimas do coronavírus.

