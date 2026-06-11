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Ancelotti mantém base de Tite e deve estrear na Seleção com 8 remanescentes da Copa

Se Tite sempre apontou Carlo Ancelotti como sua maior referência no futebol, agora parece ser o italiano quem está seguindo os passos do treinador brasileiro. Para o amistoso deste sábado (13) contra o Marrocos, o novo comandante da Seleção Brasileira sinalizou que vai apostar na continuidade. Caso o esboço dos últimos treinos se confirme, o Brasil entrará em campo com oito jogadores que foram titulares na estreia da Copa do Mundo de 2022.

A espinha dorsal mantida por Ancelotti conta com:

  • Goleiro: Alisson
  • Defensores: Danilo, Marquinhos e Alex Sandro
  • Meio-campistas: Casemiro e Lucas Paquetá
  • Atacantes: Raphinha e Vinicius Junior

As únicas três novidades no time principal devem ser Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha, que assumem as vagas que pertenceram a Thiago Silva, Neymar e Richarlison no Catar.

Essa manutenção drástica quebra um padrão histórico na Amarelinha. O Brasil não costuma preservar tantos veteranos de um ciclo para o outro. Para se ter uma ideia, o recorde anterior pertencia à badalada Seleção de 2006, que estreou na Alemanha com cinco remanescentes do penta de 2002: Cafu, Lúcio, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Ao promover essa transição suave, Ancelotti pretende valorizar o trabalho anterior e estabelecer uma base sólida para o início de sua era.

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Destaque, Esporte, Geral

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