Estão abertas as inscrições para o curso de portaria profissional ofertado pelo Sindigig Guarapari. Pensando na necessidade de qualificação dos profissionais dessa área, o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari oferece o curso desde 2011.

De acordo com Namíbia Marques, Coordenadora Técnica e Executiva do Sindicig, o curso é de fundamental importância. “O certificado de qualificação em portaria tem sido exigência na hora da contratação. Além disso, a qualificação profissional é fundamental para que a função seja exercida de forma competente. O curso de porteiro possibilitará ao profissional ou futuro profissional da área, a conhecer as demandas da função e executar suas atividades de forma satisfatória”, afirmou.

Segundo Namíbia, o curso de porteiro tem garantido muitos empregos. “A maioria dos participantes conseguem vaga de emprego após a conclusão do curso. É claro que outros fatores influenciam também”, afirmou.

Na página do facebook do Sindicig um participante do curso parabenizou a iniciativa. “Parabéns, eu fiz o curso aí e foi muito bom pra mim. Graças a Deus eu já estou trabalhando de porteiro num condomínio na Praia do Morro e o curso que fiz aí no Sindicig eu recomendo todos fazerem, pois ajuda muito na hora da contratação”.

De acordo com Namíbia, esta versão do curso conta com uma novidade. “Nesta versão todos os tópicos contemplam noções básicas de Biossegurança que tem causa/efeito na disseminação pandêmica do COVID 19. Serão aplicadas as seguintes disciplinas: Primeiro Socorros, Prevenção e Combate a incêndio, Portaria e Vigilância, Relações Humanizadas com o novo cliente”, afirmou.

O curso tem o valor de R$150,00, podendo ser pago à vista, picpay, transferência bancária e boleto (pessoa jurídica). As aulas presenciais ocorrerão nos dias 14, 16 e 18 de setembro, de 13 às 17h, no auditório do Sindicig. As inscrições podem ser feitas diretamente no Sindicig, que fica na Av. Munir Abud, 594 – Praia do Morro, próximo ao Marlin Material de Construção, as vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone (27)99228-1472, por whatsapp.